2017-02-11 00:37:11.0

Gewerkschaft II Starke Streikbeteiligung

Verdi-Ortsverein zieht Bilanz

Die Tarifverhandlungen in der Druckindustrie waren das beherrschende Thema beim Verdi-Ortsfachbereich Medien Ronsberg-Mindelheim. Das wurde bei der Mitgliederversammlung deutlich, bei der Ortsvorsitzender Werner Bareth sowie Bezirkssekretär Stefan Milisterfer über das vergangene Jahr berichteten. Dabei ging Bareth, zugleich Betriebsratsvorsitzender bei Huhtamaki, auf zwei Streiks bei dem Ronsberger Verpackungshersteller mit je 400 Streikenden ein.

Bareth berichtete von Lohnsteigerungen von 2,0 Prozent (für 2016) und 1,8 Prozent (für 2017) in der Druckindustrie sowie je 2,1 Prozent (2017/ 18) in der Papierverarbeitung. Außerdem ging er auf eine Aktion bei der Firma Tricor in Bad Wörishofen ein. Dabei galt es ihm zufolge, neue Mitglieder anzuwerben und sich für das Erreichen eines Tarifvertrags stark zu machen.

Laut Milisterfer läuft die Umstrukturierung der Gewerkschaft unter dem Motto „Verdi wächst“ nicht immer reibungslos. Es gibt noch Verbesserungsbedarf im Pilotlandesbezirk Bayern.

Auf Antrag wurde beschlossen, den Verdi-Vereinsausflug am 8. Oktober zu unternehmen. Neuwahlen werden 2018 sein. 19 Mitglieder des Ortsvereins wurden geehrt, 14 davon in Abwesenheit: 60 Jahre Mitglied im Ortsverein sind Johann Kretschmer, Karl-Heinz Lingner. 50 Jahre dabei ist Johann Batzer, 40 Jahre sind es Werner Baum, Robert Baur, Hans Neugebauer und Georg Rauch. Marco Gromer, Ewald Hänseler, Josef Hagemann, Ester Anita Kleinhenne, Thomas Ohneberg, Reinhard Pfluger, Wilhelm Romer, Daniel Schnoor, Karlheinz Schwarzer, Selehattin Tiryaki, Jürgen Wagner und Norbert Zimmerman sind 25 Jahre Mitglied. (mz)