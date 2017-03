2017-03-19 11:57:00.0

Unwetter Starker Wind sorgt für Gefahr im Unterallgäu

In Bad Wörishofen und Markt Wald stürzen Bäume auf Fahrbahnen. Autofahrer verhindert mit Vollbremsung Schlimmeres.

Bei dem Unwetter am Samstagvormittag kam es im Dienstbereich der Polizeiinspektion Bad Wörishofen zu zwei Unfällen. Die Polizei sprach am Sonntag von einem Orkan, der da durchs Unterallgäu gefegt sei. Zwischen Markt Wald und Tussenhausen fiel ein Baum auf der Verbindungsstraße. Ein 52-jähriger Mann aus Markt Wald konnte durch eine Vollbremsung Schlimmeres verhindern. Dann brach im Bereich der Eichwaldstraße in Bad Wörishofen ein Baum quer über die Fahrbahn. In beiden Fällen blieb es bei Sachschäden und es wurde niemand verletzt. Die jeweilige Freiwillige Feuerwehr kümmerte sich um die Beseitigung der Bäume. (mz)