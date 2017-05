2017-05-09 13:38:00.0

Benefizturnier Stelldichein der Promi-Golfer

Franz-Roth-Golf-Cup bringt 30 500 Euro für die Michael-Roll-Stiftung Von Harald Klofat

Wenn Fußballlegende Franz Roth ruft, dann kommt die Prominenz auf die Anlage des Golfclubs zu Gut Ludwigsberg nach Türkheim, um mit dem Benefizturnier um den Franz-Roth-Golf-Cup den guten Zweck zu unterstützen. Zum fünften Mal fand die Veranstaltung statt.

Bei hervorragenden Wetter- und Platzbedingungen waren sowohl Mitglieder des GC zu Gut Ludwigsberg als auch der Eagles am Start. Die Eagles sind ein Charity Golf Club, in dem bekannte Showstars und ehemalige Sportler bei Golfturnieren Spendengeld sammeln. Bei der festlichen Siegerehrung im Steigenberger Hotel der Sonnenhof in Bad Wörishofen konnten Organisator Franz Roth und Frank Fleschenberg den stolzen Betrag von 30 500 Euro an Michael Roll für dessen Stiftung übergeben. Das Geld kommt einer Einrichtung zur Behandlung traumatisierter Kinder und Jugendlicher zugute.

ANZEIGE

„Die Eagles haben in den 24 Jahren ihres Bestehens schon fast 30 Millionen Euro Spenden erspielt“, sagte Fleschenberg, der sich bei der Siegerehrung bei Rudi Wiedemann, Präsident des GC zu Gut Ludwigsberg, und Peter Messner, Direktor des Steigenberger Hotels der Sonnenhof, sowie den Turnierteilnehmern und Sponsoren bedankte. „Mit dem heutigen Tag haben die fünf Turniere des Franz-Roth-Cup dazu mehr als 100 000 Euro beigetragen.“

Starkoch Alfons Schuhbeck hatte nicht nur einen Gang zum Menü beigesteuert, er glänzte auch als Countrysänger. Seine „Kollegen“ aus dem Showbusiness Ireen Sheer, Marianne und Michael, Rainer Bach (Truck Stop), Winnie Appel, Schauspieler Günther Maria Halmer und Moderator Max Schautzer waren sichtlich beeindruckt.

Ebenfalls am Start waren Sportgrößen wie Sepp Maier, Leichtathletik-Olympiasiegerin Ingrid Mickler-Becker, Bob- und Rodelweltmeisterin Susi Erdmann, Eiskunstläufer Norbert Schramm und Skirennläufer Max Rauffer.

Bei uns im Internet

Viele Fotos von der Feier unter

mindelheimer-zeitung.de/bilder