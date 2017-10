2017-10-17 12:05:00.0

Eröffnung Sternstunden für Sternenforscher

Mit den Wissenschaftstagen ist den Organisatoren ein Volltreffer gelungen Von Franz Issing

Ein hausgroßer Asteroid, der vor ein paar Tagen nur knapp an der Erde vorbeiraste, bescherte den ersten Türkheimer Wissenschaftstage ungeahnte Aktualität. Zu deren Eröffnung im Foyer des Rathauses und zur anschließenden Vernissage der Kunstausstellung mit dem Thema „Wer bewohnt den Planeten Erde“ hatten sich neben zahlreichen „Astrologen“ auch Marktgemeinderäte, Sponsoren, Gönner, Referenten sowie die Bürgermeister Walter Fritsch und Josef Vogel – „wir sind die Sternschnuppen“ eingefunden.

Das vom Förderkreis Türkheim für die Veranstaltungsreihe „Sonne, Mond, und Sternenstaub - Astrophysik für alle“ geschnürte Programm-Paket stieß allgemein auf großes Interesse und fand auch bei den Schulen im Markt großen Anklang. Landrat Hans-Joachim Weirather bescheinigte in seiner Grußadresse dem veranstaltenden Förderkreis, mit den ausgewählten Themen im wahrsten Sinne des Wortes Wissenschaft publikumswirksam zu vermitteln.

„Neugierde für die Abläufe im Universum schon bei Kindern zu wecken,“ hielt der Landkreischef für eminent wichtig. Weirather wünschte sich noch viele weitere Wissenschaftstage und sagte dafür seine Unterstützung zu. „Wir sind stolz, so der Schirmherr, dass es so eine aktuelle Veranstaltungsreihe im Unterallgäu gibt“.

Ähnlich äußerte sich auch Bürgermeister Christian Kähler. „Die Naturwissenschaft kennt keine Wunder, aber es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde, über die kann man sich nur wundern“, philosophierte er.

Stilgerecht dann auch die Rede von Manfred Schweigert. Zur Feier des Tages hatte der Förderkreis-Vorsitzende sich eine Krawatte umgebunden, die Sonne, Jupiter und Mars, quasi unser gesamtes Planetensystem beleuchtete. Erst seit Kurzem, so Schweigert sei die Wissenschaft in der Lage mit ausgefeilten Methoden neue Planeten zu sichten. Zudem werde die Zahl der Neuentdeckungen sicher zunehmen. „Zerstörung und kosmische Ereignisse“, die „Suche nach erdähnlichen Planeten“, „Theorien zur Entstehung des Weltalls“, wie auch die Frage „Ist das Leben auf der Erde einzigartig“. All diese Fragen haben mit den Menschen, ihrer Existenz und Zukunft zu tun und sind unheimlich spannend“, fand Schweigert und war sich mit den Zuhörern einig: „Wir müssen uns nur darauf einlassen“. Und was den „Frontmann“ des Förderkreises besonders freute: „Nach Veröffentlichung unseres Programmes fragte gar ein Mitarbeiter der ESA bei uns an, ob wir noch Referenten suchen“.

Wir wollten einfach mal was Neues ausprobieren und ein Projekt ins Leben rufen“, das auch bei den Schulen und Lehrkräften gut ankommt“, begründete Schweigert die Initiative seines Teams, das noch an drei Tagen zu einem Besuch der Kunstausstellung mit dem Titel „Wer bewohnt den Planeten Erde“ einlädt. Im kleinen Schloss sind dazu 44 Grafiken des verstorbenen Türkheimer Kunsterziehers Edi Jäger zu bewundern. Vor der Vernissage lud Steinmetzmeister Gerhard Schröder die „Premierengäste“ zu einer gedanklichen Kurzreise a la Edi Jäger mit dem fiktiven Sternenfahrer „Amos“ ein, dem irgendwann seine Weltkarte verloren ging und dem ein kleines Mädchen den rechten Weg wies und ihm wieder Hoffnung gab.

„Vorhang auf dann für die ersten Wissenschaftstage“, die Dr. Thomas Müller vom Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik in Garching mit dem Vortrag „Asteroiden – Gefahren aus dem All“ eröffnete. Der Wissenschaftler lenkte den Blick seiner Zuhörer in die exotische und faszinierende Welt der Asteroiden und Kometen und gab sich überzeugt: „Kometen und Asteroiden stehen in Verbindung mit dem Ursprung des Lebens auf der Erde und sind in naher Zukunft wichtig für die Gewinnung seltener Materalien“.

Die ersten Vorträge der Wissenschaftstage fanden ein großes Echo. Gestern unternahmen 45 „Astronauten“ aus Türkheim und Umgebung in der Allgäuer Volkssternwarte in Ottobeuren eine kurze Reise ins Weltall.

Heute besucht Professor Thomas Zeh (Fakultät für Elektrotechnik) von der Fachhochschule Kempten das Gymnasium in Türkheim und morgen auch die Grundschule in Türkheim. Zudem geht Pfarrer i. R. Herbert Specht heute um 19 Uhr im Kleinen Schloss der Frage nach: „Die Erschaffung der Welt – was wollen biblische Schöpfungsberichte erreichen?“