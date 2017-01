2017-01-29 08:52:00.0

Ermittlungen Steuerskandal: Ermittler auf der Zielgeraden

Staatsanwalt konzentriert sich auf einen Verdächtigen. Haben Vorgesetzte fahrlässig gehandelt? Von Alf Geiger

Noch laufen die Ermittlungen im Türkheimer Steuerskandal auf Hochtouren, dennoch sieht der Leitende Oberstaatsanwalt Dr. Christoph Ebert sich und seine Kollegen bei diesem Ermittlungsverfahren „auf der Zielgeraden“. Vermutlich erst im „späten Frühjahr“ werden die Ermittlungen abgeschlossen sein, erst dann könne er auch mit Sicherheit sagen, ob – und wenn ja – gegen wen Anklage wegen des Verdachts der Untreue erhoben werde.

Den Schaden beziffert Ebert auf „eine siebenstellige Summe“, genauer zu beziffern sei das noch nicht, weil noch einige Frage der Verjährung geklärt werden müssten. Insgesamt haben die vier Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Türkheim durch nicht erlassene Bescheide fast drei Millionen an Gewerbe- und Grundsteuer verloren.

Die Ermittlungen der Memminger Fahnder konzentrieren sich dabei nach wie vor auf eine Person, einen Sachbearbeiter der Verwaltungsgemeinschaft Türkheim. Hier verdichten sich laut Oberstaatsanwalt Ebert die Anzeichen, dass der Verdächtige vorsätzlich gehandelt habe und damit auch wegen Untreue angeklagt werden könnte.

Bei derzeitigem Stand der Ermittlungen heißt das: Die Vorgesetzten des Sachbearbeiters müssen aus strafrechtlicher Sicht keine Konsequenzen fürchten, da sie offenbar sofort gehandelt hatten, als sie Verdacht geschöpft haben.

Damit sei diesen Personen ein Vorsatz nicht nachzuweisen, so Ebert. Dies sei aber lediglich der derzeitige Ermittlungsstand, Ebert wollte nicht ausschließen, dass sich in den kommenden Wochen noch weitere Erkenntnisse ergeben könnten. Er sei jedenfalls nach wie vor an der Klärung der Frage interessiert, ob nicht jemand früher hätte etwas davon bemerken können oder müssen, dass in den Jahren 2001 bis 2010 zu wenig Gewerbesteuerbescheide erlassen worden waren, wodurch den Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Türkheim 2,7 Millionen Euro Gewerbesteuer und knapp 240 000 Euro Grundsteuer entgangen sind.

Diese Frage wird vor allem dann wichtig, wenn im Nachgang des Ermittlungsverfahrens noch Schadensersatzansprüche durch den Staat an die beteiligten Personen gestellt werden sollten. Dann wäre auch die Frage nach einer möglichen Fahrlässigkeit zu klären, betont Dr. Ebert. Er ist im Zuge des Ermittlungsverfahrens immer mehr überzeugt: „Wer die Augen sauber aufgemacht hätte, hätte das erkennen können“. Die Vorgesetzten hatten aber lange Zeit keinen Verdacht geschöpft – als dann aber doch ein Verdacht aufkam, wurde umgehend gehandelt. Damit ist eine strafrechtliche Verantwortung vom Tisch, offen sind jedoch mögliche disziplinarrechtliche Folgen.

Geklärt werden müsse auch die Frage, ob möglicherweise Gemeinderäte persönlich betroffen waren und darauf hätten hinweisen können oder müssen, dass sie als Unternehmer keine Gewerbesteuerbescheide oder als Grundbesitzer keine Grundsteuerbescheide bekommen hatten.

Der Schaden an nicht eingeforderter Grundsteuer wird mit 237 620 Euro beziffert, die von den VG-Gemeinden von 2002 bis 2011 an Grundsteuer nicht eingetrieben wurden. Weil in dieser Zeit viele Steuerbescheide nicht verschickt worden sind, verzichtete allein die Marktgemeinde Türkheim auf 198 355 Euro. Amberg ist ein Schaden von 27 400 Euro entstanden, Rammingen büßt immerhin 7360 Euro ein und Wiedergeltingen fehlen 4505 Euro. Weil die Fälle verjährt sind, können die Steuern nicht nachträglich berechnet werden..

Da die Disziplinarbefugnisse hinsichtlich des Sachbearbeiters bei der Verwaltungsgemeinschaft Türkheim auf die Landesanwaltschaft Bayern übertragen wurden, ist ein Disziplinarverfahren eingeleitet worden, das derzeit ruht.