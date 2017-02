2017-02-27 00:35:19.0

Straße wird erneuert

Zwischen Bedernau und Unterrieden wird gebaut

Im Zuge des Ausbaus der Ortsdurchfahrt von Bedernau bis zur Abzweigung nach Baumgärtle soll nun auch die Straße vom Friedhof in Bedernau in Richtung Unterrieden saniert werden. Darauf haben sich die Mitglieder des Kreis-Bauausschusses in ihrer jüngsten Sitzung geeinigt.

Wie der Leiter des Tiefbauamts, Walter Pleiner, darin erläuterte, ist die Straße auf einer Länge von 2,2 Kilometern verschlissen: Sie sei ausgefahren und rissig, die Bankette seien zu schmal und nicht mehr standsicher. Die vorhandene Deckschicht soll deshalb abgefräst und durch eine neue ersetzt werden. Gleichzeitig werden die Bankette erneuert.

Die Strecke schließt unmittelbar an die im vergangenen Jahr begonnene Ausbaustrecke an, sodass die bestehende Sperrung und die Umleitungsstrecke genutzt werden können. Die Sanierung kostet voraussichtlich rund 270000 Euro. Insgesamt sind für Arbeiten wie diese 400000 Euro im diesjährigen Kreishaushalt eingeplant. (baus)