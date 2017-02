2017-02-08 00:34:32.0

Straßenbau: Wer wird zur Kasse gebeten?

Wiedergeltinger Räte stellen heute Abend die Weichen

Der Erlass einer Straßenausbaubeitragssatzung steht im Mittelpunkt der Sitzung des Wiedergeltinger Gemeinderates am heutigen Mittwoch, 8. Februar, um 19.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses. Die Gemeinderäte wollen beraten, wie und nach welchem Schlüssel in Zukunft die Kosten für den Ausbau von Straßen auf die jeweiligen Anlieger umgelegt werden sollen. Bis Mitte des Jahres will die Gemeinde dann endgültig das weitere Vorgehen festlegen.

Die Suche der Telekom nach einem Standort für eine neue Mobilfunkstation im Gemeindegebiet steht ebenso auf der Tagesordnung wie eine Beschlussfassung über die weitere Teilnahme an der Arbeitsgemeinschaft Integriertes Ländliches Entwicklungskonzept (ILEK) und die Information des Gemeinderates über das Gespräch mit der Regierung von Schwaben im Hinblick auf den Ausbau der Amberger Straße.Zudem stehen Bauanträge zur Beratung an. (mz)