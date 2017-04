2017-04-04 00:33:01.0

Straßenbau: Wer wird zur Kasse gebeten?

Wiedergeltinger Rat entscheidet über neue Erschließungsbeiträge

Die Gemeinden wurden vom Freistaat angemahnt, die Bürger an den Kosten für den Ausbau der Straßen zu beteiligen. Nach welchem Schlüssel und bis zu welcher Höhe die Anlieger bezahlen müssen, entscheiden dann die Gemeinden selbst, wobei der Gesetzgeber nur wenig Spielraum lässt. Am Mittwoch, 5. April, um 19.30 Uhr will sich der Wiedergeltinger Gemeinderat entscheiden, wie die Bürger zur Kasse gebeten werden: Nach der Vorstellung des Rechtsgutachtens zur Feststellung der Erschließungsbeitragspflicht von Ortsstraßen steht die Beschlussfassung über die Beitragspflicht und der Erlass einer Straßenausbaubeitragssatzung auf der Tagesordnung. Außerdem geht es unter anderem um Information zur Kreuzungsvereinbarung mit der DB Netz AG im Hinblick auf die Änderung des Bahnübergangs in der Bahnhofstraße. (alf)