2017-05-17 00:35:09.0

950 Jahre Streit um Kneipps Erbe und andere Einblicke

Über 100 Frauen, Männer und Kinder aus Bad Wörishofen bringen im Jubiläumsjahr Kneipps Leben auf die Bühne. Sanni Risch will etwas Unvergleichliches schaffen. Erstmals wird sichtbar, was sie darunter versteht Von Maria Schmid

Sie gaben ihm viele Namen, dem Weberjungen Sebastian Kneipp aus Stephansried, der viele Schicksalsschläge überwinden musste, bis sich seine Berufung zum Priester erfüllte. Er wurde Kaplan, Pfarrer, Beichtvater, vom Papst zum Monsignore ernannt. Berühmt aber wurde Sebastian Kneipp weltweit als „Der Wasserdoktor“ von Bad Wörishofen. Am liebsten jedoch war er „Seelendoktor“. Von der Wiege (15. Mai 1821) bis zur Bahre (17. Juni 1897) und darüber hinaus – das „VolksMusical Kneipp“ von der Wörishoferin Sanni Risch schildert das gesamte Leben von Sebastian Kneipp mit allen Höhen und Tiefen. Bis zur Premiere ist es nicht mehr weit.

Sanni Risch komponierte die Melodien, sie schrieb die Texte und führt Regie. Das Volk, die Chöre, die Tänzerinnen und Tänzer und die Musikanten sind Laien aus Bad Wörishofen. Über 100 Kinder und Erwachsene proben seit vielen Wochen für den großen Moment. Das bedeutet eifriges lernen und proben, nicht nur stundenweise, sondern ganze Wochenenden, mal ohne und mal mit Musikern.

ANZEIGE

Vorwiegend finden die Proben im Gemeindesaal der Kneippstädter Erlöserkirche statt. Für einen Ausweichtermin bekamen sie von Stadtpfarrer Andreas Hartmann den Pfarrsaal der Kirche St. Ulrich in der Gartenstadt zur Verfügung gestellt. Zum Dank gestalteten die Chormitglieder vom Musical einen Gottesdienst. Die Besucher hörten so zum ersten Mal das „Pater Noster“, vertont von Sanni Risch, das auch in lateinischer Sprache im Musical zu hören sein wird. Die Sprache in der Kirche war ja zu Kneipps Zeiten Latein. Das änderte sich erst 1970.

Die katholische Liturgie in lateinischer Sprache wurde aus den Gotteshäusern verbannt. Es war ein Umbruch sondergleichen, als die Kirchenoberen im Zuge des II. Vatikanischen Konzils (1962 bis 1969) beschlossen, die bis dahin offizielle Gottesdienst-Sprache Latein abzuschaffen. Die Messe sollte verständlicher werden, näher am gläubigen Bürger, gehalten in der jeweiligen Volkssprache.

Sebastian Kneipp war immer nahe am Bürger, denn für ihn war die Seele das Wichtigste. Er sagte einmal: „Erst als man den Zustand ihrer Seele kannte und da Ordnung hineinbrachte, ging es mit dem körperlichen Leiden auch besser.“ Ordnung war bei den Proben zu Beginn nicht so leicht zu erkennen. Das „Volk“ lachte und scherzte zwischen seinen einzelnen Auftritten, die Kinder tanzten und freuten sich, wenn sie an der Reihe waren. Vor allem das Maifest, das beim Eintreffen von Kaplan Kneipp gefeiert wurde, war für alle Beteiligten ein wahres Vergnügen. Vor allem beim Ohrwurm „Heiße Wickel, kalte Güsse“. Ein großer Spaß. „Kneipp hilft. Kneipp wirkt. Probier es aus, wend’ es an – du wirst seh’n, wie er auch dir helfen kann!“ Ein Auszug aus dem Text, der für sich steht. Es gibt da nicht nur den Maitanz und akrobatische Übungen (Zirkusnummern) sondern auch den „Tanz mit dem Teufel“, bei dem Claudia Sachon vom Stamm-Kneipp-Verein die Choreografie gestaltet und die Tänzerinnen und Tänzer mit den richtigen Rhythmen trainiert. Sachon macht diese Arbeit Spaß, hat es doch in diesem Falle nichts mit Jazz-Tanzen zu tun. Es ist eine etwas andere Herausforderung. Sie sagte, sie freue sich auf die Vorstellungen im Kurhaus.

Als Sebastian Kneipp auf der Bühne gestorben ist, gibt es ein feierliches Requiem, bei dem die Nonnen in schwarzen Umhängen und mit gesenkten Köpfen ruhig die Bühne betreten. Doch dann dreht sich schon bald alles um das Erbe. Nicht-Ärzte und Ärzte streiten sich. Kneipp wird zum Souvenir. Die Händler rufen laut: „Kommt und kauft, kauft bei mir ein! Wir machen euch den besten Preis!“ Es herrscht „Goldgräberstimmung“, bei dem Dirk Gransow, der Erzähler, singt: „…Kneipp auf der Dose und der Unterhose…“ Wie anders sangen die Nonnen beim Eintreffen von dem jungen Kaplan: „Wir sind dankbar für alles was uns geblieben, für alles, was geworden ist. … Unser Traum wurde wahr – wir haben es geschafft. … Wir haben unser Erbe bewahrt.“ Immerhin waren sie bei Kneipps Eintreffen nur acht und bei seinem Tod lebten im Kloster 40 Nonnen. Darüber waren sie sehr glücklich. Glücklich werden auch die Darsteller sein, wenn sie eine erfolgreiche Premiere am 10. Juni im Kursaal erleben. Dann haben sich Mühe und Arbeit und eingesetzte Freizeit gelohnt.

Karten für die Premiere des „Volksmusicals“ Kneipp am 10. Juni und für alle folgenden Vorstellungen gibt es beim MZ-Ticketservice in Bad Wörishofen (Telefonnummer 0824735035) und in Mindelheim (08261/991375), außerdem im Kurhaus unter der Telefonnummer 08247/993357.