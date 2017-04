2017-04-06 11:33:00.0

Mindelheimer Rathaus Stuhlgang ins Depot

Was Kulturamtschef Christian Schedler von neuen Möbeln für den Mindelheimer Sitzungssaal hält Von Johann Stoll

Die geplante Neuanschaffung von Stühlen und Tischen für den Sitzungssaal des Rathauses der Stadt Mindelheim ist eines der großen Gesprächsthemen derzeit in der Kreisstadt. Die einen finden, 90 000 Euro seien dafür ein stolzer Preis. Andere meinen, dass die historischen Möbel in jedem Fall erhalten bleiben sollten. Was sagt dazu eigentlich der Denkmalschutz beziehungsweise der Kunsthistoriker?

Kulturamtsleiter Christian Schedler weist darauf hin, dass das Mindelheimer Rathaus schön öfters umgebaut wurde. In den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts erhielt es seinen unverwechselbaren Art-deco-Stil. Der große U-förmige Tisch sei nur schwer zerlegbar. Und die Stühle selbst recht unbequem, findet Schedler. Durch den Aufzug im Rathaus fehlt es auch an einer Möglichkeit, die Stühle und Tische zwischenzulagern. Insofern hat Schedler Verständnis, dass die Möbel ausgetauscht werden sollen. Er ist froh, dass die alten Exemplare nicht einfach weggeworfen, sondern eingelagert werden sollen.

Er sieht die Dinge pragmatisch. Guter Denkmalschutz zeichne sich nicht dadurch aus, dass alles unter eine Käseglocke gepackt wird.