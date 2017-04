2017-04-06 09:00:00.0

Technik Telekom baut ihr Funknetz aus

Anlagen werden umgerüstet. In Gernstall gibt es Widerstand Von Johann Stoll

Der Breitbandausbau schreitet weiter voran. Weil sich Nutzer zunehmend über das Smartphone ins weltweite Internet einwählen, baut die Deutsche Telekom jetzt vier Funkstandorte in der Kreisstadt aus. Das gab Bürgermeister Stephan Winter vor dem Umwelt-, Verkehrs- und Bauausschuss bekannt.

Konkret sind es die Sendeanlagen in der Maximilianstraße 39, in der Kanzelwandstraße 3, in der Industriestraße 4 und in der Bourg-de-Peage-Straße 84 bis 88. An diesen Standorten werden zusätzliche Mobilfunkfrequenzen eingerichtet. Baulich wird sich kaum etwas verändern. Es wird lediglich die System- und Antennentechnik ausgetauscht. Wann die Arbeiten vorgenommen werden, ist noch nicht bekannt. Sie werden aber zur Folge haben, dass Kunden für rund zwei Stunden einen spürbar schlechteren Empfang haben werden.

ANZEIGE

Stephan Winter sagte, vor Jahren sei die Diskussion vor allem über mögliche gesundheitliche Gefahren durch Sendeanlagen geführt worden. Jetzt kämen eher Klagen, wenn das Funknetz nicht stabil genug ist.

Zusätzlich zur Umrüstung will die Telekom in der Nähe von Gernstall nördlich der Autobahn A96 einen neuen Funkmasten errichten. Damit soll ein Funkloch gestopft werden. Allerdings informierte Gernstalls Ortssprecher Erwin Bufler die Stadträte darüber, dass die Anwohner dagegen seien. Auch der Eigentümer der ins Auge gefassten Fläche lehnt die Errichtung des Masten ab. Noch seien die Verhandlungen aber am Laufen.