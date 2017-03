2017-03-30 00:40:59.0

Vereinsleben Tennisspielern tropft der Regen in die Umkleide

Die Gemeinde unterstützt die Sanierung des maroden Daches des Vereinsheimes

Eine durchweg positive Bilanz zog der Vorstand des Tennisvereins bei der jüngsten Mitgliederversammlung. Neben dem sportlichen Erfolg stand auch das gesellschaftliche Vereinsleben im Mittelpunkt. Insgesamt sieben Teams schickt der Tennisverein auf Punktejagd.

Etwas Sorgen macht die schwindende Bereitschaft der Jüngsten, sich dem Mannschaftswettbewerb zu stellen. Deshalb veranstaltet Trainer Robert jetzt regelmäßig den Familientag mit Tennis, Geschicklichkeitsspielen und gemeinsamen Grillen. Großes Lob wurde auch dieses Jahr wieder für unsere hervorragenden Plätze ausgesprochen. Als „Dankeschön“ für das Entgegenkommen der Türkheimer, einige Hallenstunden abzutreten, wird der TC Tussenhausen jeweils ein Heimspiel der Damen und Herren in Türkheim bestreiten. „Somit findet auch auf unserer Anlage hochklassiger Tennissport statt“, freute sich Abteilungsleiterin Katja Vogel.

Das Miteinander wird beim Tennisverein großgeschrieben: Ein Erfolg war das unter anderem auch das gut besuchte Faschingskaffeekränzchen. In diesem Jahr haben die Tennisspieler viel vor: Das Dach über den Umkleidekabinen muss erneuert werden, die Gemeinde Türkheim übernimmt die Hälfte der anfallenden Kosten. Den Dank an die Gemeinde und der fleißigen Helfer im Verein verband Abteilungsleiterin Katja Vogel zum Abschluss mit den besten Wünschen für eine erfolgreiche Saison, die am Sonntag, 30. Mai, mit einem Brunch offiziell beginnt. (mz)