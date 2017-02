2017-02-01 20:34:00.0

Musik in Pfaffenhausen Teresa Hintner übergibt den Taktstock

Freundliche Töne und ein Wechsel beim Personal in Pfaffenhausen. Wer nun die Kapelle leitet. Von Josef Hölzle

Mit einer harmonischen Mitgliederversammlung ist die Musikkapelle Pfaffenhausen ins neue Jahr gestartet. Zweiter Vorsitzender Günther Simon blickte auf ein „lebhaftes Jahr“ zurück, mit zahlreichen Proben, Konzerten und Auftritten, die die Kapelle mit ihrer Dirigentin Teresa Hintner in Schwung hielten. Da passte auch der Kassenbericht von Tanja Saulich dazu, die von einem stabilen Mitgliederstand (76) und von soliden Finanzen sprechen konnte.

Dirigentin Teresa Hintner aus Türkheim ließ die musikalischen Aktivitäten nachklingen und verabschiedete sich endgültig nach vier Jahren in Pfaffenhausen. Sie müsse aus persönlichen Kapazitätsgründen aufhören. Der Abschied falle ihr sehr schwer, weil sie hier „eine tolle Zeit mit viel Spaß“ erlebt habe. Ihr Nachfolger ist der 23-jährige Student Max Mayer aus Scheuring bei Landsberg. Der junge Dirigent stellte sich der versammelten Musikerschar offiziell vor und erläuterte kurz die Motive und Hoffnungen seines Engagements in Pfaffenhausen. Unter Beifall nahm er den Dirigentenstab in Empfang.

ANZEIGE

Informationen zum Proben-Besuch bekam der neue Dirigent gleich von Schriftführer Helmut Moser zu hören, der das ganze Jahr über die Anwesenheit der Mitglieder genau niedergeschrieben hatte. Moser konnte dabei Vorsitzende Ulrike Braunmiller als Proben-Königin verkünden und einige Musikanten als gelegentliche „Schwänzer“ entlarven. Zufrieden mit ihrem zahlreichen Musiker-Nachwuchs zeigte sich Jugendwartin Isabell Braunmiller. Die Musikerfamilie kann sich angesichts der umfangreichen Programmplanung schon auf ein anspruchsvolles und damit auch probenreiches Jahr einstimmen.