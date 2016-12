2016-12-23 00:35:22.0

Kultur Theater zum Fest

Ein großer Spaß für Kinder im Kursaal

Was soll er nur machen? Maikäfer Sumsemann vermisst sein sechstes Beinchen. Das ist eine Geschichte, die seit vielen Generationen besteht: Peterchens Mondfahrt. Dieses Märchen vom Landestheater Schwaben war das Geschenk der Stadt Bad Wörishofen an die Familien. Zweiter Bürgermeister Stefan Welzel begrüßte die Gäste im Kursaal und wünschte fröhliche Weihnachten. Die Vorfreude und Ungeduld auf dieses Theaterstück war deutlich zu spüren. Die spannungsvolle Erwartung hatte sie alle erfasst. Zwischenapplaus und heftiger Beifall am Ende der Aufführung verdienten die Schauspieler, die zum Teil gleich mehrere Rollen überzeugend spielten. „Peterchens Mondfahrt“ von Philipp Löhle nach dem Märchenspiel von Gerdt von Bassewitz inszenierte Ingrid Gündisch. In die Rolle von Peterchen schlüpfte Rudy Orlovius. Sein Schwesterchen Anneliese mimte Josepha Grünberg, den Maikäfer Sumsemann Jan Arne Looss. Anke Fronferek spielte die Mutter, das Sandmännchen, die mondäne Nachtfee und den Kanonier. Den Vater, Nachtvetter, Weihnachtsmann und den bösen Mondmann verkörperte André Stuchlik. (sid)