´Veranstaltung Träume aus Ton und ganz viel gute Laune

Türkheimer Töpfermarkt lockte wieder tausende Besucher in den Schlosspark Von Franz Issing

„Klappern gehört auch zum Kunsthandwerk“: Mit lautem Hörnerklang lockte Martin Engelhardt aus Untrasried große und kleine Leute an seinen Stand, wo er ihnen neben schönen Schmuckstücken auch allerlei Küchenutensilien aus Holz und Horn offerierte.

Nach gefälliger Keramik , schmucker Deko für Haus und Garten sowie ausgefallenen Kreationen musste man auf dem Töpfermarkt im Schlossgarten nicht lange suchen.

Kein Weg führte am Stand des Kunstschmiedes Anton Speckmaier aus Igling vorbei. Seine Skulpturen im „Rost-Schrott-Blech-Design“ erregten Aufsehen. Ein als Feuerstelle für den Garten aus Stahlblech geformter Maori-Krieger erwies sich wider Erwarten als äußerst friedlich. Ins Staunen gerieten die Besucher auch beim Betrachten der aus gleichem Material gebogenen Autos, Oldtimer, Hexen, Hufeisenkugeln und Feuerkörben des Künstlers Stefan Baumann aus Armerdingen. Und während sich kinetische Windspiele schon bei geringem Luftzug geschmeidig drehten, eine Kunsthandwerkerin Tänzerinnen aus feinem Draht spann, erklärte Nils Huttmann den Leuten, was es mit Feuertöpfen aus japanischer Raku-Keramik auf sich hat.

Links liegen ließ niemand auch den Stand des Kunsterziehers Ulrich Hinder aus Wüstenrot-Marienfels, der nicht nur Liebhabern eines edlen Tropfens demonstrierte, was sich aus dem edlen Holz von Rebstöcken alles zaubern lässt. Seine aus den Querschnitten der Weinreben in Handarbeit hergestellten und natürlichen Ölen bemalten Ketten und Ohrringe glänzten durch eine Maserungsvielfalt, die ihresgleichen sucht. Der Türkheimer Kunsthandwerker, und Töpfermarkt lockte einmal mehr so manchen Könner aus seinem Atelier.

„Die Leute suchen ausgefallene Dinge und geben dafür auch Geld aus“, wußte ein Fierant. „Recht hat er“, pflichtete ihm ein Ehepaar aus Buchloe beim Aussuchen eines Flechtschutzes in einer „Weidewerkstatt“ bei.

Nicht nur um die Töpferscheibe drehte sich ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm, bei dem Eltern und Nachwuchs gleichermaßen auf ihre Kosten kamen. Attraktionen wie Quiz, Verlosungen, Trampolin, Mini-Dampfeisenbahn, Livemusik, Waterball-Turnier, Zauberer, Stelzenläufer sowie Esel,-und Kamelreiten, Märchentante und Kindertöpfern sorgten dafür, dass Langeweile im Schlossgarten nur als Fremdwort gehandelt wurde. Bei allem Schauen und Staunen kam auch das leibliche Wohl der Gäste nicht zu kurz.

