Interview „Transparenz bei allen Planungsschritten“

Im Arbeitskreis „Neubau Begegnungshaus/Rathaus“ wurde auch hinter den Kulissen fleißig geplant und gewerkelt. Der Leiter des Ausschusses, Hans Schindele, zieht eine positive Bilanz

Der Bau des lange umstrittenen Gemeindehauses in Rammingen hat begonnen (MZ berichtete). Damit endet nicht nur ein jahrelanger Streit, sondern auch die aufwendige Vorbereitung hinter den Kulissen. Federführend dabei war der Arbeitskreis „Neubau Begegnungshaus/Rathaus“. Wir sprachen mit dem Leiter des Arbeitskreises, Gemeinderat Hans Schindele.

Mit dem Spatenstich wird ein sehr lang geplantes Vorhaben der Gemeinde jetzt angepackt.

Ja, stimmt. Bereits im Jahr 1989 erwarb die Gemeinde unter Bürgermeister Scharpf zwischen den ehemaligen Ortsteilen Ober- und Unterrammingen ein rund 17 000 Quadratmeter großes Grundstück, um hier langfristig eine Ortsmitte entstehen lassen zu können.

An was dachten die Gemeinderäte damals?

In dem damaligen Planungskonzept wurde ein Dorfplatz mit Brunnen und Maibaum, ein Rathaus, das Feuerwehrhaus, ein Bauhof, der Kindergarten, die Post und die Grundschule vorgesehen. Umgesetzt davon wurden bisher die Grundschule, der Kindergarten und das Feuerwehrhaus.

Wie wurden die Bürger in die Gestaltung des aktuellen Bauvorhabens eingebunden?

Im November 2011 fand für die Ramminger Bürger ein Wochenend-Seminar in Thierhaupten statt. Dorfentwicklung war das Thema. In einer Stärken-/Schwächen-Analyse erfolgte eine Bestandsaufnahme der bisherigen Ortsentwicklung. Es wurden insgesamt 19 Visionen und Ziele für Rammingen 2025 formuliert. Für die neue Ortsmitte wurden in diesem Seminar folgende Ideen vorgeschlagen: neuer Dorfplatz, Dienstleistungsbüro, neues Rathaus, Treff für Jung und Alt und einen zentralen Kinderspielplatz bei der Grundschule und dem Kindergarten.

Wie wurden diese Ideen dann konkret umgesetzt?

Was die Dorfmitte betrifft, beschloss der Gemeinderat, diese Ideen im Rahmen eines Seniorenkonzeptes umzusetzen. Dazu wurden Fragebogen in jeden Haushalt verteilt, es wurde eine Arbeitstagung mit Fachleuten (Fachworkshop) durchgeführt und eine Bürgerwerkstatt abgehalten. Aus dieser Arbeit entstanden drei Arbeitskreise, einer war der für den „Bau eines Begegnungshauses/Rathauses“.

Hatten Sie auch externe Unterstützung?

Ein sehr wichtiger Ansprechpartner war immer Herr Plepla, Seniorenbeauftragter im Landratsamt. In der Anfangsphase wurden wir außerdem von der Arbeitsgruppe für Sozialplanung und Altersforschung München (AfA) begleitet.

Was leistete dieser Arbeitskreis?

Im Arbeitskreis, dem 17 Personen angehören, wurden die Konzepte und alle Fragen ausführlich diskutiert und es wurden Vorlagen für den Gemeinderat erarbeitet. Wir machten Besichtigungsfahrten in andere Gemeinden, um von ähnlichen Projekten Anregungen zu bekommen. Ich finde es sehr vorteilhaft, dass Personen aus allen Wählergruppen, die im Gemeinderat vertreten sind, im Arbeitskreis mitarbeiteten. So hatten wir immer einen guten Informationsfluss und eine große Transparenz in diese Gremien. Alle Bürger wurden über das monatliche Mitteilungsblatt laufend über die Arbeit informiert.

Wie soll jetzt das Haus mit Inhalten gefüllt werden?

Es wird ein barrierefreies Gemeindehaus mit zwei Gebäudeteilen sein. Im Zwischenbau befindet sich die Erschließung, im Keller sind die öffentlichen WCs. Im nördlichen Teil wird schwerpunktmäßig die Gemeindeverwaltung einziehen, im südlichen Teil werden Mehrgenerationenräume, Räume für eine Tagespflege und den Sozialen Kümmerer entstehen.

Wie sind die weiteren Planungen im Arbeitskreis?

Die Hauptgewerke sind bereits vergeben, das wurde ja bereits veröffentlicht. Der Arbeitskreis wird in der nächsten Sitzung die weiteren Ausschreibungen vorberaten. Dann gilt es, Konzepte für den Außenbereich und den Kinderspielplatz zu entwerfen. Was uns sehr erfreut: Parallel zu unserer Arbeit entwickelt sich eine sehr aktive Nachbarschaftshilfe „SoS – Sei ohne Sorge“. Alle, die in der Seniorenarbeit aktiv sind, freuen sich schon auf die neuen Räume in der Ortsmitte.

Wie beurteilen Sie im Nachhinein den Bürgerentscheid vom 10. Januar 2016?

Mit knapp 70 Prozent Wahlbeteiligung und einer Zustimmung von rund 75 Prozent zu den Plänen war der Bürgerentscheid natürlich ein kräftiger Rückenwind für den Ausschuss. Wir haben uns über dieses eindeutige Votum der Bevölkerung zu unseren Plänen sehr gefreut.

Was sagen Sie zu kritischen Stimmen, die es zu diesem Bauvorhaben immer noch gibt?

Rammingen baut meines Erachtens ein zukunftsfähiges Gemeindehaus. Ein Vorhaben, das mit sehr viel Bürgerbeteiligung und -mitwirkung entstanden ist. Wir vollenden in der Ortsmitte ein großes Projekt, das 1988 von weitblickenden Kommunalpolitikern begonnen wurde. Kritische Stimmen, die sachlich, offen und konstruktiv vorgebracht werden, sind immer erwünscht, da sie die Qualität unserer Arbeit erhöhen. (mz)