2017-02-14 00:36:21.0

Nachruf Trauer um Unternehmer Johann Boxler

Pionier für exklusiven Holzbau starb mit 89 Jahren. In vielfältiger Weise in Rammingen engagiert

Große Trauer um eine außergewöhnliche Unternehmerpersönlichkeit: Johann Boxler, lange Jahre Chef der gleichnamigen Holzbaufirma, ist wenige Wochen vor seinem 90. Geburtstag gestorben.

Johann Boxler war in seiner Heimatgemeinde Rammingen und weit über den Landkreis Unterallgäu hinaus als Visionär, Unternehmer, Mäzen und Förderer bekannt und überaus beliebt. 1924 hatte sein Vater Josef die Schreinerei in Rammingen gegründet. Unter der Führung von Johann Boxler gelang die Spezialisierung auf exklusiven Innenausbau mit Schwerpunkt Hotel- und Gaststätteneinrichtung. Mit dem Bau der ersten Fertigungshalle für den Bereich Innenausbau im Jahr 1972 setzte das Familienunternehmen ein Ausrufezeichen und ein Bekenntnis zum heimischen Standort.

In den besten Jahren beschäftigte das Unternehmen rund 160 Mitarbeiter und hatte als führender Hersteller exklusiver Holzböden und Inneneinrichtungen weltweit einen hervorragenden Ruf.

Unter anderem war die Firma Boxler für den Wellnessbereich im Nobelhotel „Bayerischer Hof“ in München verantwortlich oder gestaltete den Innenausbau der Jacht des Scheichs von Oman. Im Jahr 2010 musste das Nachfolgeunternehmen Insolvenzantrag stellen, ein Jahr später wurde sie durch die Firma Schober übernommen. Johann Boxler hatte bereits 1989 sein Unternehmen an die Ostermann- und Schweiwe-Gruppe veräußert. Johann Boxler war Zeit seines Lebens ein Aktivposten im Ramminger Dorfleben. Als Gemeinderat bestimmte er von 1978 bis 1990 die Geschicke seiner Heimatgemeinde mit, als Gönner unterstützte er die Vereine des Dorfes großzügig. Vielen Rammingern sind noch die Feste des Musikvereins in Erinnerung, für die Boxler seine Produktionshallen immer kostenlos zur Verfügung stellte.

Johann Boxler war ein großartiger Erzähler, der seine Zuhörer mit viel Humor in seinen Bann zu ziehen vermochte. Bis ins hohe Alter war er topfit. Um den Garten in Rammingen hat er sich immer selbst gekümmert.

Seine Frau Marianne und er haben in den vergangenen Jahren besonders ihre drei Enkel ins Herz geschlossen. Sie sind zehn, vier und knapp ein Jahr alt. Ihr Sohn Dominik Boxler ist in München Unternehmer. Er betreibt fünf Restaurants der Marke Vapiano. (alf/jsto)

findet am Samstag, 25. Februar um 10.30 Uhr in der Pfarrkirche in Rammingen statt. Anschließend Urnenbeisetzung.