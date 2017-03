2017-03-11 00:35:22.0

Nachruf Trauer um eine große Gönnerin

Maria Paijmans-Kania hatte ein großes Herz für die Kinder und die Kultur in der Stadt, deren Verdienstmedaille sie trug

Die Kneippstadt nimmt Abschied von einer großen Gönnerin. Maria Paijmans-Kania, Trägerin der städtischen Verdienstmedaille, ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Hans-Joachim Kania hatte die Mutter dreier Kinder die Kultur und vor allem die Kinder in Bad Wörishofen über viele Jahre großzügig unterstützt. Bad Wörishofen sei von den Kanias „vielfach beschenkt“ worden und werde dies immer noch, sagte Bürgermeister Paul Gruschka am Freitag. Gerade erst hat Hans Kania 140000 Euro für einen neuen Verkehrsübungsplatz gestiftet.

Die Kanias haben sich 1986 auf einem Flug von Südafrika in die Niederlande kennengelernt. Sie lebten teils in Kapstadt und teils in München. Vom Tegernsee zog es sie 2009 nach Bad Wörishofen, wo Justus Frantz ein Musikfestival von Rang geschaffen hatte. Die Eheleute gehörten und gehören zu den Förderern des Festivals der Nationen.

Auch als Maria Paijmans-Kania schwer erkrankte, engagierten sich die Eheleute weiter für die Stadt, riefen das Förderprogramm 2020 ins Leben. Mit dem Babygruß werden neue Erdenbürger aus Bad Wörishofen willkommen geheißen. Der Kultur- und Sportaward fördert Jugendliche. Der Melolino-Award ist Teil der kind- und jugendgerechten Musikerziehung. Im Rahmen des Kinder-Geigen-Fonds wird mit kindgerechten Geigen unterrichtet. Jazz for Kids soll zu einer Projektband führen.

„Die Eheleute Kania sehen Bad Wörishofen auch als eine Stadt für Kinder und Jugendliche“, sagt Bürgermeister Gruschka. Ein Lieblingssatz der Mäzene lautet: Strahlende Kinderaugen sind die beste Rendite. Maria Paijmans-Kania lebte zuletzt sehr zurückgezogen, Musik half ihr, die schwere Krankheit zu erdulden. Wie am Freitag bekannt wurde, starb Paijmans-Kania bereits am 2. März. Eine Trauerfeier im herkömmlichen Sinne wird es nicht geben. Erst nach dem Tod von Hans Kania soll es eine gemeinsame Zeremonie in Südafrika, am Kap der guten Hoffnung geben.

„Der Stadtrat von Bad Wörishofen verneigt sich dankend vor Frau Paijmans-Kania und hat ihrer in der letzten Stadtratssitzung gemeinsam gedacht“, teilt Bürgermeister Gruschka mit. (m.he)