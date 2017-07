2017-07-28 17:26:00.0

Medizin im Unterallgäu Traumberuf Klinikarzt?

Eine deutsche Studie zeigt: Ärzte fühlen sich zunehmend überlastet. Das Mindelheimer Klinikum steuert dagegen. Von Johann Stoll

Eine deutschlandweite Umfrage unter Krankenhausärzten hat dieser Tage aufhorchen lassen. Wie die Ärztegewerkschaft Marburger Bund herausgefunden hat, beklagen zwei Drittel aller Ärzte, sie hätten nicht ausreichend Zeit für die Behandlung ihrer Patienten. Fast jeder zweite Befragte bewerte die eigenen Arbeitsbedingungen als mittelmäßig. Fast jeder Fünfte sagt, sie seien schlecht. Fünf Prozent sprechen sogar von sehr schlechten Bedingungen. Jeder Fünfte überlegt sogar, den Arztberuf an den Nagel zu hängen. Für das Kreisklinikum in Mindelheim sieht Chefarzt Innere Medizin und Kardiologie Dr. Peter Steinbigler keine extrem ausufernden Arbeitszeiten. „Die politische Ebene zeigt sich im Unterallgäu großzügig.“

Tatsächlich hätten in so manchen Krankenhäusern Ärzte „abartige Dienstzeiten“, wie es Steinbigler formuliert. Ihm seien Fälle bekannt, wo Ärzte 24 Stunden am Stück im Dienst seien. Dass solche Arbeitszeiten nicht gerade zur Zufriedenzeit der Betroffenen beitragen, versteht sich von selbst.

ANZEIGE

Im Mindelheimer Kreisklinikum würden mehr Assistenzärzte beschäftigt als in vergleichbaren Kliniken. Wer Nachtdienst hat, kommt am Abend und geht am Morgen. Tagsüber hat er dann frei.

Das Kreisklinikum hat sich freilich besonders ins Zeug legen müssen, um genügend gute Ärzte zu gewinnen. „Wir sind inzwischen ein internationales Völkchen geworden“, sagt Steinbigler. Ein Bulgare, ein Inder, ein Ungar und ein aus Syrien stammender Deutscher praktizieren unter anderem am Kreisklinikum. Auch einige Ärzte aus dem Münchner Einzugsgebiet konnten für Mindelheim gewonnen werden.

Richtig ist aber auch, sagt Steinbigler, dass der Druck in den vergangenen Jahren durch äußere Einwirkungen zugenommen habe. So beklagten in der Umfrage des Marburger Bundes viele Ärzte den ökonomischen Druck.

Auch die ausufernde Bürokratie missfällt den meisten. Jeder einzelne Behandlungsschritt muss dokumentiert sein. Wenn dann noch ein Personalengpass auftritt, kann es auch in Mindelheim kräftezehrend für die Ärzte werden.