2017-01-09 14:43:00.0

Krönungsball Traumhafter Tanz in den Fasching

Bei der Zaisonarria in Zaisertshofen wird es romantisch – aber nicht nur. Von Maria Schmid

Wenn die Bühne im Gasthaus Krone „Bäckerwirt“ in Zaisertshofen ab und zu für die Gäste zum Tanz freigegeben wird, ist Fasching angesagt. Da hallt es immer wieder durch den Saal „Eviva Zaisonarria“! Und das mit gutem Recht, denn die Narren aus dem Flossachtal sind voll in ihrem Element. Der Krönungsball mit seiner riesigen Stimmung ist der Beginn in eine besondere Saison: Die Narrenzunft Zaisonarria kann auf 44 Jahre ihres Bestehens zurückblicken. Natürlich wird dem Anlass gemäß etwas Neues eingeführt. Nicht nur der Elferrat erhielt neue Kleidung, ihm zur Seite steht nun eine 13-köpfige Gruppe Zunftdamen in passenden Kleidern. Es sind, so Präsident Jürgen Niederreiner bei der Begrüßung und dem lautstarken Schalmeienorchester, langjährige Mädchen der Garde und Trainerinnen.

Wenn dann der Vater Jürgen mit seinem Sohn Julian die Jüngsten der Zaisonarria ankündigt, stellen die Gäste fest: Hier ist für die Zukunft gesorgt. Julian ist der neue Hofmarschall der Minigarde und schafft seinen ersten Auftritt mit Bravour und viel Applaus von den Gästen. Bei den Minis gibt es nicht nur einige neue Gardemädchen, auch das Prinzenpaar mit Stefanie III. (Mautz) und Maurice I. (Scherer) präsentiert sich vor allem mit seinem Prinzenwalzer nach der Musik vom Tanzfilm „Footloose“ und seine Garde in äußerst rasantem Tempo.

ANZEIGE

Die „Großen“ sind von edlem Faschingsblut. Die Garde tanzt präzise mit flotten Schritten und viel Spagat. Das Prinzenpaar, Lisa I. (Weber) und Daniel I. (Dachser), das seit sieben Jahren sein Leben miteinander teilt, zeigt mit dem „Se Bastasse Una Canzone“ von Eros Ramazotti den romantischen Teil ihres Prinzenwalzers und besonders flott mit dem Hit von Meghan Trainor „Dear Future Husband“, dass es sich hervorragend ergänzt.

Auch die große Garde hat einen neuen Hofmarschall: Markus Miller. Während die Minigarde mit ihrer Show „Peter Pan“ für Furore sorgt, sind es die Gardemädchen mit „Schickeria beim Hahnenkammrennen in Kitzbühl“ und der Elferrat mit „Eis am Stiel“, die durch ihre Shows die Stimmung im Saal zum Kochen bringen. Für die richtige Musik der Tanzrunden sorgt die Band „Sticks“. Und dass allen Trainerinnen, Näherinnen und den vielen fleißigen Helfern für ihre Arbeit in den vergangenen Monaten herzlich gedankt wird, ist für Jürgen Niederreiner selbstverständlich. So auch die Schlüsselübergabe von Bürgermeister Johannes Ruf, der nicht versäumt, sich über die „Ruhepause“ bis Aschermittwoch zu freuen. Er stößt mit Sekt und Orangensaft, die für alle Gäste ausgegeben werden, an und wünscht einen guten Verlauf der Faschingssaison.