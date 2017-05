2017-05-07 08:27:00.0

Befragung Traumnoten für Bad Wörishofen

Ein neuer Bürgerbeteiligungsprozess kommt in Gang. Es geht um eine der entscheidenden Fragen der Zukunft – und um erstaunliche Ergebnisse. Von Wilhelm Unfried

Bad Wörishofen ist beliebt, vor allem bei den älteren Bürgern. Viele sind in den vergangenen Jahren zugezogen, um in der Kurstadt die zweite Lebenshälfte zu verbringen. Was sie an der Stadt mögen oder vermissen, erforscht derzeit die Hochschule Kempten.

In einer immer älter werdenden Gesellschaft nimmt Bad Wörishofen einen besonderen Platz ein. Die Kurstadt nimmt den Bevölverkungswandel des Landes um viele Jahre vorweg. Die größte Stadt des Unterallgäus hat derzeit deutlich über 16 000 Einwohner. Rund 5000 davon sind zwischenzeitlich über 60 Jahre alt. Kein Wunder also, dass sich Sozialwissenschaftler für Bad Wörishofen interessieren, Professor Markus Jüster von der Hochschule Kempten etwa. Er hat Bad Wörishofen praktisch zum Studienobjekt gemacht. Zum Auftakt des Bürgerbeteiligungsprozesses „Zukunftszenarien und Zukunftsaufgaben der Gemeinschaft von Bad Wörishofen“ stellte Jüster im Mehrgenerationenhaus Bad Wörishofen erste Ergebnisse seiner Untersuchung vor.

Um die Weichen für die Zukunft rechtzeitig zu stellen beauftragte die Stadt die Hochschule Kempten mit der Befragung der Senioren in der Kneippstadt. Jüster hatte in einer Zwischenbilanz schon einmal kurz Einblick in seine Arbeit gegeben, die mittlerweile aber weit fortgeschritten ist. Die gute Nachricht: Die Senioren verteilten Traumnoten. Rund 90 Prozent fühlen sich in der Kneippstadt „wohl“, was übrigens für Zugereiste wie auch Ur-Wörishofer zutrifft. „Wie soll man das noch steigern?“, meinte auch der Professor und Sozialreferentin und Stadträtin Ilse Erhard sprach gar von „vorparadisischen“ Zuständen.

Markus Jüster erklärte beim Workshop vor Vertretern der sozialen Einrichtungen und Bürgermeister Paul Gruschka zunächst das methodische Vorgehen. In der Kneippstadt lebten über 5000 Senioren. Man habe 2000 einen Fragebogen übersandt und immerhin seien 1200 Bögen zurückgekommen. Dies sei ein guter Schnitt, die Menschen wollten ihre Meinung äußern, so der Professor. Man könne also feststellen, die Umfrage sei repräsentativ. Erstaunlich sei auch, dass die Meinungen von Alt-Wörishofern und Zugereisten sich in vielen Bereichen decken würden.

Die Ergebnisse der Studie werden demnächst dem Stadtrat vorgestellt. Hier im Vorgriff doch einige sehr erstaunliche Ergebnisse:

l 88 Prozent der älteren Mitbürger gaben an, mit ihrem Einkommen gut oder sehr gut auszukommen. Nur drei Prozent gaben an, dass es ihnen materiell schlecht gehe.

l 95 Prozent der Senioren fühlen sich in der Kneippstadt wohl oder sehr wohl. Viele der Zugezogenen kommen erst im Alter von über 70.

l Ein Drittel der Senioren sind zugezogen. Dieser Wert liege erheblich über dem Durchschnitt. Die meisten stammen aus dem übrigen Bayern.

l 75 Prozent der Zugezogenen fühlen sich gut angenommen. Ebenfalls ein Spitzenwert, so Jüster

l 80 Prozent der Senioren schauen optimistisch in Zukunft

Weitere Fragen beschäftigten sich mit dem Freizeitverhalten der Senioren. An vorderster Stelle steht Spaziergehen. Das gute Naherholungsangebot sei mit ein Grund, warum ältere Menschen nach Bad Wörishofen ziehen. Aber auch 75 Prozent nutzen das Veranstaltungsangebot. Das Freizeitangebot in der Kneippstadt wird als gut angesehen.

95 Prozent der Senioren finden das Wohnangebot in Bad Wörishofen als gut, wobei die Hälfte der Zugezogenen in Miete wohnen, bei den Einheimischen schaut es anders aus.

Auch bei der Infrastruktur haben die Senioren eine klare Prioritätenliste: Bank, Ärzte, Apotheke, Post, Bäckerei etc. Auch hier gebe es eine große Zufriedenheit.

Ein Kriterium für die Wahl für Bad Wörishofen sei der Öffentliche Nahverkehr, den sich alle wünschen, aber nicht alle nutzen. Das Ergebnis ist ein Widerspruch, aber wie die Fachleute erklärten, üblich: „Wir nutzen zwar den ÖPNV nicht, aber er ist uns wichtig!“, so könnte man das Verhältnis umschreiben. Denn die Umfrage zeigt, dass das Auto bei der Mobilität an erster Stelle (89 Prozent) steht.

Der Stadtrat muss nun aus den vielen Zahlen Schlüsse ziehen. Markus Jüster dazu: „Die Menschen gehen dort hin, wo sie sich wohl fühlen.“ Allerdings müssten die Verantwortlichen sich auch darüber im Klaren sein, dass die Personengruppe auch eine besondere Infrastruktur, wie Pflegeeinrichtungen und Schmerztherapie, brauche. Und diese Infrastruktur gebe es nicht zum Nulltarif.

Und Markus Jüster wagte sogar eine Prognose: „Wörishofen steht am Scheideweg. Man könne mit dem Thema Altersversorgung und Seniorenwohnen ein Geschäftsmodell machen, das Zukunft habe“.

Und er hatte noch einen Rat. Obwohl sich die Zugereisten eigentlich sehr wohl fühlen, seien die Vereine immer noch das beste Integrationsmodel.

So geht es weiter In einem zweiten Workshop am Freitag, 26. Mai, um 10 Uhr im Wörishofer Mehrgenerationenhaus sollen konkrete Schlüsse aus den Ergebnissen Jüsters gezogen werden. Alle Interessierten können teilnehmen und eigene Ideen einbringen. Dabei geht es um die Themen Bürgerschaftliches Engagement, Gemeinschaft, Kultur und Freizeit.