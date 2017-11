2017-11-11 12:11:00.0

Gesundheit Trinkwasser: Ab Montag wird es ernst

Nachdem die Spülung des Leitungsnetzes abgeschlossen ist, können Proben des chlorfreien Trinkwassers genommen werden. Klarheit gibt es aber erst in einigen Wochen und bis dahin muss weiter abgekocht werden Von Alf Geiger

Jetzt heißt es: Daumen drücken! Bürgermeister Christian Kähler mag gar nicht darüber nachdenken, was wäre, wenn... „Wir sind sehr positiv und fest überzeugt, dass wir auf der Zielgeraden sind“, so Kähler.

Bis endgültig Klarheit besteht müssen die Türkheimer Verbraucher ihr Wasser aber auf jeden Fall noch abkochen, bevor sie es trinken.

ANZEIGE

Die Gemeinde habe jedenfalls alles getan, um die seit Februar festgestellte Verunreinigung des Trinkwassers mit coliformen Keimen zu beseitigen und ein Gesundheitsrisiko für die Bevölkerung auszuschließen: Die beauftragte Spezialfirma hat das gesamte, rund 62 Kilometer lange Leitungsnetz der Marktgemeinde von Irsingen über Türkheim bis Berg abschnittsweise gespült – ein enormer Aufwand, der die Gemeinde rund 230 000 Euro kostet.

Dass es dabei vereinzelt auch zu Problemen gekommen sei, lasse sich angesichts der umfangreichen Maßnahme kaum vermeiden. Dafür bitte er auch alle Betroffenen ausdrücklich um Verständnis: „Manche Anlieger mussten an zwei verschiedenen Tagen auf Wasser verzichten. Manche Bürger sind an zwei Tagen dran, weil Spülungsgebiete sich überschneiden können. Das tut uns wirklich leid, aber alle Beteiligten tun wirklich ihr Möglichstes, um die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten.“ Schrittweise wurde Abschnitt für Abschnitt gespült – und deshalb mussten zusätzlich zu den bereits vorhandenen Schiebern auch weitere Schieber in das Leitungsnetz eingebaut werden, um eine gründliche Reinigung sicherstellen zu können.

Jetzt könne davon ausgegangen werden, dass alle möglichen Verunreinigungen ausgespült sind und daher wurde auch vom Gesundheitsamt angeordnet, dass kein Chlor mehr zur Desinfektion zugegeben werden muss.

Ab Montag soll dann auch das Chlor ausgespült sein und dann kann erneut damit begonnen werden, die Wasserqualität zu prüfen. Und auch hier ist ein erheblicher Aufwand nötig, wie Kähler bei der jüngsten Sitzung des Bauausschusses des Gemeinderates auf Anfrage von Grünen-Gemeinderat Rudolf Mendle deutlich machte: An zehn Messstellen über das gesamte Gemeindegebiet verteilt werden ab Montag alle zwei Tage Wasserproben entnommen.

Das wird dann einige Wochen lang so weiter gemacht, ehe dann – und auf diesen Moment freut sich Kähler schon heute – endgültig Entwarnung gegeben werden kann. Bis dahin werden es dann weit mehr als 200 Proben sein, die Aufschluss über die tatsächliche Wasserqualität geben werden – üblich sind sonst gerade mal 36 Probenentnahmen pro Jahr.

Bis dahin müssen die Türkheimer Verbraucher ihr Trinkwasswer aber noch weiterhin sorgfältig abkochen – auch jetzt, im „Endspurt“ solle da keiner leichtsinnig werden, denn noch bleibt ja die Möglichkeit, dass aus irgendwelchen Gründen doch wieder Verunreinigungen festgestellt werden.

Nach einem monatelangen Auf und Ab will Kähler da keine Experimente machen. Aber er drückt die Daumen, dass es bald mit der Trinkwasser-Misere in seiner Gemeinde vorbei ist.

Die Gemeinde Türkheim listet nach wie vor alles Wichtige auch auf der Homepage auf. Dort gibt es inzwischen sogar einen eigenen Reiter „Trinkwasser“ – hier finden die Bürger alle aktuellen Informationen der Gemeinde.

www.tuerkheim.de/trinkwasser