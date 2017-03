2017-03-14 06:27:00.0

Gesundheit Trinkwasser: Die Suche geht weiter

Jeden Tag werden Proben genommen, um die Ursache für die Verunreinigung mit coliformen Keimen zu finden. Wie lange das noch so weitergeht, ist nicht absehbar Von Alf Geiger

Konzentriert schaut Sebastian Huscher vom Türkheimer Wasserwerk auf sein Messgerät. „Alles okay,“ sagt er zu seinem Kollegen Wilfried Wenninger vom Bauhof der Gemeinde. Professionell schrauben die beiden den Gullydeckel in der Kirchenstraße wieder zu. Weiter geht’s zum nächsten Kontrollpunkt.

So geht das seit Tagen: Mehrere Kontrollpunkte über das Gemeindegebiet von Türkheim und in den Ortsteilen Irsingen und Berg verteilt werden regelmäßig kontrolliert, seit am Freitag, 24. Februar, erstmals eine erhöhte Konzentration von coliformen Keimen im Trinkwasser nachgewiesen worden sind. Für die Bürger hatte das zur Folge, dass sie ihr Trinkwasser abkochen mussten und auch beim duschen oder baden aufpassen mussten, nichts zu verschlucken. Dem Trinkwasser wurde Chlor zugesetzt, um die Keime möglichst schnell abtöten zu können, alle Haushalte wurden aufgerufen, ihre Leitungen gründlich zu spülen. Mit Erfolg: Bis zum 7. März ging das so, dann gab das Staatliche Gesundheitsamt erstmals Entwarnung: Die Verunreinigung mit Bakterien war jetzt so gering, dass das Wasser seither nicht mehr abgekocht werden muss.

Nach wie vor wird es aber mit Chlor versetzt, auch wenn die Dosis schrittweise reduziert wird. Derzeit werden 0,1 Milligramm pro Liter Trinkwasser in das gesamt Leitungsnetz eingebracht, so Dr. Wolfgang Glasmann, Chef des Staatlichen Gesundheitsamt in Mindelheim.

Bei Türkheims Bürgermeister Christian Kähler wächst jeden Tag die Hoffnung, dass die Suche nach der Ursache für die Verunreinigung baldmöglichst gefunden wird. Zu denken gibt auch Dr. Glasmann vom Gesundheitsamt die Tatsache, dass die an unterschiedlichen Messpunkten im gesamten Leitungsnetz erhöhte Werte gemessen wurden. Damit sei es unmöglich, die Ursache zu lokalisieren und schnell eine Lösung zu finden. Die zunächst vermuteten Wasserrohrbrüche können inzwischen als Ursache ausgeschlossen werden, betonte Kähler auch an den Bürgerversammlungen in Türkheim und Irsingen.

Noch ist völlig offen, wie lange das Trinkwasser noch mit Chlor versetzt und so desinfiziert werden muss. Und auf die Türkheimer kommt auf jeden Fall noch einmal eine „Abkoch-Verordnung“ des Gesundheitsamtes zu: Ob die Ursache gefunden wird oder nicht, irgendwann wird entschieden, kein Chlor mehr zuzusetzen. Um dann auf Nummer sicher zu gehen, muss das Wasser über einen gewissen Zeitraum hinweg wieder abgekocht werden. Erst wenn dann keine coliformen Keime mehr gemessen werden, ist die Trinkwasser–Misere in Türkheim endgültig zu Ende. Wie lange das dauert, weiß auch Gesundheitsamts-Chef Dr. Wolfgang Glasmann nicht: „Derzeit weiß kein Mensch, was wirklich los ist.“