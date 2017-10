2017-10-06 00:34:26.0

Herbst Tristes Schicksal nach dem großen Auftritt

Die Kneippstadt ist stolz auf ihren außergewöhnlich schönen Blumenschmuck, der aber auch ganz schön ins Geld geht. Am Ende wartet aber der Kompost. Andere Lösungen seien wirtschaftlich nicht sinnvoll, heißt es Von Alf Geiger

Überall in der Kneippstadt grünt und blüht es seit Monaten, dass es nur so eine Freude ist. Doch naturgemäß ist es bald mit der floralen Pracht vorbei. Und was passiert dann mit den nicht winterharten Pflanzen? Die meisten wandern in den Kompost, alles andere wäre wirtschaftlich nicht sinnvoll, ist die Stadtverwaltung überzeugt. Dabei hat heuer erst wieder die Wörishofer Pflanzenbörse gezeigt, dass die Bürger durchaus an „gebrauchten Pflanzen“ interessiert sind (wir berichteten). Die Idee, die Sommerpflanzen auszugraben und sogar eventuell gegen eine kleine Gebühr für einen guten Zweck zu versteigern, ist laut Pressesprecherin Karin Donath „vom Zeitaufwand her nicht gewinnbringend“.

In den kommenden Wochen wartet auf die Mitarbeiter der Stadtgärtnerei eine Menge Arbeit, denn gerade jetzt im Herbst müssen die Gärtner dafür sorgen, dass im nächsten Frühjahr und Sommer auch wieder alles neu wächst und gedeiht.

ANZEIGE

Wer die Kurstadt Bad Wörishofen besucht, dem fällt – neben der allgegenwärtigen Erinnerung an Pfarrer Kneipp – vor allem eines auf: An jeder Ecke sorgt ein außergewöhnlicher Blumen- und Pflanzenschmuck dafür, dass sich die Gäste und Einheimischen wohlfühlen. Besonderheiten gibt es viele: Im Kurpark ist nicht nur der duftende Rosengarten ein beliebter Anziehungspunkt für Blumenfreunde, auch im Kräutergarten kann die Ruhe genossen werden.

Schon bei der Einfahrt werden die Autofahrer an den Kreisverkehren mit einem überschwänglichen Blumenteppich begrüßt und die floralen Schönheiten ziehen sich durch die ganze Stadt – sehr zur Freude der Kurgäste und Besucher.

Diesen wirklich besonderen Anblick lässt sich die Stadt auch einiges kosten und die Mitarbeiter der Stadtgärtnerei haben eine Menge Arbeit, damit von Frühjahr bis Herbst alles grünt und blüht.

Insgesamt werden 1755 Quadratmeter an Wechselbepflanzungsflächen drei Mal pro Jahr bepflanzt. Diese befinden sich in der Fußgängerzone, an den Kreisverkehren und an repräsentativen Flächen wie dem Bahnhof oder Denkmälern wie zum Beispiel auch in Stephansried bei Ottobeuren. Die Sommerbepflanzung besteht aus 30570 nicht winterharten Pflanzen in 110 verschiedenen Arten und Sorten. Die Blumen stammen aus regionalen Gärtnereien und kosten rund 17500 Euro, hat die Stadtverwaltung auf Anfrage der Mindelheimer Zeitung zusammengerechnet. Hinzu kommen Palmen und Kübelpflanzen, die den Winter im Betriebshof verbringen und dort auf ihren nächsten Auftritt im neuen Jahr warten.

Jetzt im Herbst haben die Gärtner alle Hände voll zu tun, um 120000 Blumenzwiebeln – nämlich 35000 Tulpen, 23 400 Osterglocken und 61 500 diverse Arten wie Kaiserkronen, Hyazinthen, Krokusse – in 170 Arten und Sorten einzupflanzen. Insgesamt werden so rund 8300 Euro „vergraben“. Die Frühlingsblüher, die im Frühjahr um vorgezogene Stiefmütterchen, Gänseblümchen und Hornveilchen im Wert von 4500 Euro ergänzt werden, sollen dann von März bis Mitte Mai das Auge erfreuen.

Damit jetzt im Herbst in den Beeten nicht gähnende Leere herrscht, werden außerdem 17 000 winterharte Beetpflanzen wie Stiefmütterchen, Hornveilchen, Vergissmeinnicht, Heidekraut und verschiedene Gräser in 36 Arten und Sorten gepflanzt. Diese werden bei regionalen Gärtnereien gekauft und sind rund 4000 Euro wert.

Natürlich ist diese Art der Beetgestaltung auch mit Arbeit und Kosten verbunden, so Pressesprecherin Karin Donath zur MZ: „Insgesamt fallen deshalb pro Jahr 75 000 Euro an Arbeits- und Fahrzeugkosten dafür an“. Die nicht winterharten Sommerpflanzen, die ab Mitte Oktober den Blumenzwiebeln und Herbstpflanzen Platz machen müssen, sind laut Donath „leider wertlos“.