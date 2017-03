2017-03-31 15:20:00.0

Tourismus Trotz Rekord kommt keine Feierlaune auf

Im vergangenen Jahr beherbergte Bad Wörishofen mehr Gäste als jemals zuvor. Doch es gibt eine zweite Zahl, welche Hoteliers und Kommunalpolitikern Sorge bereitet – und eine große Kluft zwischen kleinen und großen Betrieben. Von Markus Heinrich

Im Jubiläumsjahr „950 Jahre Bad Wörishofen“ gibt es einen weiteren Grund zu feiern. Nie zuvor haben mehr Gäste in Bad Wörishofen übernachtet als im Vorjahr. Kurdirektorin Petra Nocker gab mit 147942 Übernachtungsgästen einen neuen Rekord bekannt. Von einer solchen Zahl hätte Kneipp selbst wohl nicht einmal zu träumen gewagt. Dass so richtige Feierstimmung trotzdem nicht aufkommen will, liegt an der anderen, der Übernachtungszahl. Diese sank im gleichen Zeitraum um etwa 10000 auf 700931 Übernachtungen. Noch ein Stück weiter weg also von den rund 1,5 Millionen Übernachtungen, die Bad Wörishofen in den Hochzeiten der Kur einst hatte.

„Die Übernachtungszahl ist das Maß der Dinge“, stellte Wirtschaftsreferent Alwin Götzfried (FW) im Kurausschuss dar. „Sie bringt die Kaufkraft in die Stadt“. Wie es denn sein könne, dass Bad Wörishofen es nicht schaffe, den bayernweiten Trend zu halten, wollte SPD-Fraktionssprecher Stefan Ibel wissen. Dass man sich mit dieser Frage „wissentlich nicht beschäftigt“, hielt er Kurdirektorin Nocker vor. Bayernweit steigen die Übernachtungen, auch die Kneippkurorte haben im vergangenen Jahr im Schnitt ordentlich zugelegt.

Dass es bei genauerer Betrachtung auch andere Orte gebe, die in gleichen Situation sind wie Bad Wörishofen, sagte wiederum Nocker. „Wir sehen das Problem schon deutlich“. Man könne „derzeit nicht Schritt halten“, sagte Nocker. Man wolle aber auch nicht in Panik verfallen, weil Bad Wörishofen bei den Gästeankünften besser liege als der Durchschnitt.

Nocker wies noch auf eine weitere Auffälligkeit hin: Bei der Analyse der Zahlen ergibt sich eine Zweiteilung in der Hotellandschaft von Bad Wörishofen. Betriebe mit mehr als 50 Betten konnten im Vorjahr gehörig zulegen, um 10826 Übernachtungen, in der Auslastung damit besser als der Bayern-Trend. Betriebe mit weniger als 50 Betten dagegen hätten ein „ernst zu nehmendes Minus“ von 22037 Übernachtungen verkraften müssen. Das betrifft rund 40 Prozent der angebotenen Betten in der Stadt, derzeit insgesamt 4299. Es sei nun wichtig, zu prüfen, in welchen Bereichen die Übernachtungszahlen steigen, so Nocker. „Wir haben in Bad Wörishofen unheimlich engagierte Hoteliers, die 2016 ein tolles Ergebnis erreicht haben“, berichtet die Kurdirektorin. In einer Statistik, die es laut Bürgermeister Paul Gruschka (FW) in dieser Detailliertheit noch nie gab, listete Nocker auch die Auslastungen einzelner Häuser auf, allerdings anonymisiert.

Bei Betrieben mit über 100 Betten schwankte diese Auslastung im Vorjahr zwischen gut 30 und fast 90 Prozent. Bei Betrieben mit 50 bis 100 Betten ist es ähnlich, mit Spitzenwerten um 70 Prozent. Kleinere Betriebe erreichen solche Werte auch. Jedoch sei hier die Zahl der „Hoffnungsträger“ (Nocker) in der Minderheit. Die Regel sind hier Auslastungen zwischen 20 und 30 Prozent oder sogar darunter. Einige kleine Betriebe erreichten im Vorjahr keine zehn Prozent. Noch eine Zahl: 70 Prozent aller Ankünfte und Übernachtungen konzentrieren sich auf 60 Prozent der Betten.

„Für 2016 sehen wir eine klare Grenze zwischen Gewinnern und Verlierern bei den Ankünften und Übernachtungen“, berichtet Nocker. Noch gibt es 134 Beherbergungsbetriebe in Bad Wörishofen. Kein Vergleich mehr zu den einst fast 200 in den goldenen Zeiten der Kur. Und Bürgermeister Gruschka rechnet damit, dass es noch weniger werden.

Für alle diese Betriebe arbeite der gleiche Kur- und Tourismusbetrieb, erinnerte Nocker. Man sehe an den stark unterschiedlichen Ergebnissen deutlich, wie „mittelbar die Möglichkeiten sind, von Amtswegen Einfluss zu nehmen.“ Für Nocker steht deshalb fest: „Eine hervorragende Außendarstellung und beste Gegebenheiten vor Ort“ seien entscheidend. „Frei nach dem Motto: Mach das Produkt gut und die Leute kommen von alleine.“

Hubertus Holzbock, der Vorsitzende des Bad Wörishofer Hotel- und Gaststättenvereins, hat eine klare Meinung dazu, warum die Situation in Bad Wörishofen so ist wie sie ist. Die Stadt habe in den vergangenen 15 Jahren auf „das falsche Pferd gesetzt“, kritisiert er. „Deshalb diese Misere.“ In anderen Orten gebe es „bei Weitem nicht solche Leerstände wie bei uns“, berichtet er. Das Problem: „Kneipp wurde zu stiefmütterlich behandelt.“ Das könne man allein daran sehen, dass die Kneippkurorte insgesamt sieben Prozent Wachstum verzeichnet hätten, nur eben nicht Bad Wörishofen. „Wir dagegen treten seit Jahren auf der Stelle und meine Kollegen müssen ihre Hotels mit Billiglöhnern aus Osteuropa über Wasser halten“, kritisiert Holzbock.

Dem Kurausschuss schrieb er ins Stammbuch: „Wenn Sie hier keine Emotionen für Kneipp entwickeln, brauchen wir nicht mehr weitermachen.“ Kneipp müsse von den Bad Wörishofers wieder mehr wertgeschätzt werden. Bürgermeister Gruschka versicherte Holzbock, dass Kneipp „unser Alleinstellungsmerkmal“ sei. „Daran orientiert sich unsere Arbeit“, so Gruschka. Dass es eine intensive Zusammenarbeit zwischen den Hoteliers und dem Kurbetrieb gebe, freue ihn, sagte der Bürgermeister. Auch Zweiter Bürgermeister Stefan Welzel (CSU) strich diesen Punkt besonders heraus. Die Hoteliers „helfen uns mit ihrem Fachwissen“, sagte Gruschka.

Dass diese Zusammenarbeit fruchtbar ist, hatte zuvor schon Martin Steinle vom Hotel- und Gaststättenverband klar gemacht. „Wir haben unsere Schwächen, aber darüber sprechen wir intensiv“, berichtete er.

Dass die kleinen Häuser nicht mehr „diese Belegung liefern können“, sei etwa „ein großes Problem“. Man sei aber „guter Dinge, dass es vorwärtsgeht“, so Steinle.