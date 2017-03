2017-03-07 07:42:00.0

Polizeireport Trucker geht auf Streifenpolizist los

Rabiater Rumäne wollte sich nicht als Dieb verdächtigen lassen

Ein vermeintlicher Dienstahl unter Fernfahrern löste am Sonntagnachmittag einen Polizeieinsatz aus: ein tschechischer Fernfahrer hatte sich gemeldet und angegeben, in der Tankstelle des Autohofs bestohlen worden zu sein. Der Tscheche hatte eine Tasche mit einer erheblichen Menge an Bargeld sowie seinen Ausweisen unter einem Bistrotisch abgelegt. Offenbar war er so abgelenkt, als er direkt neben den Tischen an Geldspielautomaten spielte, dass er den Diebstahl seiner Tasche erst gar nicht bemerkte.

Als die Polizei anrückte, führten die weiteren Ermittlungen zu einem 48-jährigen aus Rumänien, der als Tatverdächtiger vernommen wurde. Bei ihm konnten die Beamten das verschwundene Bargeld aber nicht finden, zudem leugnete der Rumäne den ihm vorgeworfenen Diebstahl vehement. Der Mann wurde im Laufe der Befragung immer aggressiver gegenüber den Beamten und flippte dann total aus: Er versuchte sogar, einen der Streifenpolizisten mit der Faust ins Gesicht zu schlagen.

Der Beamte war jedoch schnell genug und konnte dem Schlag noch ausweichen. Daraufhin wurde der Mann gefesselt und zur Dienststelle gebracht. Ihn erwarten gleich mehrere Anzeigen. (mz)