2017-07-24 00:34:50.0

Verwaltungsgemeinschaft Trübe Aussichten bei der Kläranlage

in den nächsten Jahren steht eine Sanierung an. Wie viel das kostet, soll jetzt geklärt werden Von Franz Issing

Die Verwaltungsgemeinschaft (VG) Türkheim steht auf sicheren finanziellen Säulen. Sie ist schuldenfrei und will auch keine neuen Kredite aufnehmen. Bei der Vorlage der Jahresrechnung 2016 und der Beratung des Haushaltsplanes 2017 schwärmte Kämmerer Claus-Dieter Hiemer von einer „mehr als erfreulichen Entwicklung“. Wie die verlief, erläuterte er bei der VG-Gemeinschaftssitzung im Türkheimer Rathaus im Detail.

Danach hat man im Jahr 2016 für die Abwasserbeseitigung (Kläranlage), wie auch für die Verwaltung 173000 Euro weniger ausgegeben als geplant. Allein beim Betrieb der Kläranlage wurden 74000 Euro eingespart. Dieser Betrag wurde den VG-Gemeinden Türkheim, Amberg, Wiedergeltingen und Rammingen wieder zurückerstattet. Auch im Bereich Verwaltung regierte der Rotstift.

Hier belief sich die Einsparung auf 99000 Euro. So konnten der Rücklage 29000 Euro zugeführt werden, anstatt dass ihr 70000 entnommen werden mussten. Die Jahresrechnung wurde von den Verbandsräten ohne Gegenstimme genehmigt.

Um ihren Finanzbedarf decken zu können, erhebt die Verwaltungsgemeinschaft von ihren Mitgliedsgemeinden derzeit eine Umlage von 78,50 Euro pro Einwohner. Bei einer Rekord-Einwohnerzahl von 11314 summiert sich diese Abgabe auf 888149 Euro.

Im Vergleich mit anderen Gemeinden in Bayern und im Landkreis die im Schnitt mehr als 100 Euro erheben, so Kämmerer Hiemer,“ schneiden wir da sehr gut ab“.

Im Haushalt 2017, der im Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben mit 2,035 Millionen Euro und im Vermögensetat mit 420000 Euro schließt, schlagen mit 300000 Euro besonders die Kosten für die Kläranlage zu Buche.

Davon entfallen allein 250000 Euro auf den Einbau eines neuen Prozessleitsystems. Die Einrichtung und Ausstattung von drei Büroräumen im Obergeschoss des Türkheimer Rathauses lässt man sich zusätzlich 70000 Euro kosten.

Wie Marktbaumeister Christian Schinnagel berichtete, bedarf die Kläranlage in den nächsten Jahren dringend einer Sanierung. Die Verwaltung will nun 2018 ein Ingenieurbüro mit der Überprüfung beauftragen.

Geklärt werden soll, in wie weit Handlungsbedarf für Instandsetzungsmaßnahmen besteht. Wie die Jahresrechnung 2016 wurde auch der Etat 2017 vom Gremium ohne große Diskussion am Ende durchgewinkt.

Auf Antrag der Gemeinde Wiedergeltingen stand auch das Thema „Überprüfung des Umlageschlüssels für Investitionen in die Verbandskläranlage“ auf der Tagesordnung.

Bürgermeister Norbert Führer findet, dass die bestehende Regelung nicht mehr „auf dem aktuellen Stand“ sei.

So machte er bei einer Präsentation deutlich, dass sich die Schmutzfrachtanlieferungen in den Mitgliedsorten deutlich geändert haben. Dabei verwies der Wiedergeltinger Rathauschef auf die Gründungsjahre des „Abwasserzweckverbandes „Mittlere Wertach“ und Festlegungen in den 1980er Jahren.

Damals waren nach Führers Meinung deutlich weniger schmutzfrachtintensive Betriebe, wie Metzgereien, Molkereien, Brauereien oder Obstverwerter in den Gemeinden ansässig.

„Weil ein Großteil der damaligen Unternehmen, so sein Argument, heute nicht mehr produziert, sollte der Umlageschlüssel grundlegend überdacht und heutigen Gegebenheiten angepasst werden.

Gegen dieses Votum erhob das VG-Gremium keine Einwände und beschloss einstimmig, die Verwaltung mit einer Überprüfung des Umlageschlüssels zu beauftragen. Auch soll die prozentuale Verteilung der Kosten auf die einzelnen Mitgliedsgemeinden zu Beginn des Jahres 2018 neu festgelegt werden.

In diesem Fall muss die Gemeinschafts-Verbandsversammlung noch eine Änderung der Satzung beschließen.