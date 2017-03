2017-03-06 14:39:00.0

Keime Türkheim: Entwarnung beim Trinkwasser

In Türkheim wurden Keime im Wasser gefunden. Warum Abkochen nun jetzt nicht mehr nötig ist. Von Alf Geiger

Aufatmen in der Marktgemeinde Türkheim und den Ortsteilen Irsingen und Berg: Seit Montagnachmittag muss das Trinkwasser nicht mehr abgekocht werden.

Das zuständige Gesundheitsamt hat die entsprechende Verordnung aufgehoben, nachdem sich in mehreren Proben keine Verunreinigung mit coliformen Keimen mehr nachweisen ließ. Offenbar hat die Einleitung von Chlor in das Leitungsnetz der Marktgemeinde die erhoffte Wirkung gezeigt.

In den vergangenen Tagen war die Bevölkerung deshalb aufgerufen, nicht nur das Trinkwasser sicherheitshalber abzukochen, sondern auch die Leitungen gründlich zu spülen.

So habe sich das Chlor offenbar wie gewünscht im gesamten Netz verteilen können und die Keime wurden mit ausgespült, so Bürgermeister Christian Kähler gestern erleichtert. Nach wie vor wird nach der Ursache gesucht: Am wahrscheinlichsten ist eine Verunreinigung durch einen Wasserrohrbruch.