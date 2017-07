2017-07-31 16:45:00.0

Entwicklung Türkheim, nur ein Dorf?

Der Weg ist frei für die Erweiterung des Rewe-Marktes. Jetzt haben die Bürger das Wort. Von Alf Geiger

Der Rewe-Markt in der Maximilian-Philipp-Straße soll vergrößert werden. Schon mehrfach hat sich der Gemeinderat mit diesem Bauvorhaben beschäftigt, jetzt wurden mit einem sogenannten „Vorhaben bezogenen Bebauungsplan“ endgültig die Weichen für eine Erweiterung auf dann 1200 Quadratmeter Verkaufsfläche gestellt.

Dazu bekommt der Markt einen einstöckigen Anbau an der Frontseite, der mut einem Spitzdach versehen wird. Obendrein wird der Parkplatz vergrößert und die Zu- und Abfahrt neu geregelt. Da sich immer wieder gefährliche Situationen beim Einfahren vom Parkplatz auf die Maximilian-Philipp-Straße ergeben, soll später der abfahrende Verkehr zur Rosenstraße geleitet werden. Um den Weg frei zu machen wird ein bestehendes altes Gebäude abgerissen.

Jetzt haben die Behörden das Wort – und auch die Bürger. Erstmals soll dieser Bebauungsplan vor seiner endgültigen Verabschiedung auch auf der Gemeinde-Homepage veröffentlicht werden. Das will der Gesetzgeber so, damit nicht nur die Behörden und Organisationen als „Träger öffentlicher Belange“ ihre Meinung kundtun können, sondern auch möglicherweise betroffene Anwohner.

Sorgen um die Lärmbelästigung der Anwohner

Um die machten sich auch einige am Ratstisch Sorgen: Vor allem der zu erwartende Lärm durch die nächtliche Anlieferung von Waren sorge schon jetzt für Ärger, sagte Grünen-Stadtrat Rudolf Mendle. Oft kämen die Lkw schon um 2 oder um 4 Uhr nachts und würden für Lärmbelästigungen sorgen. Das wollte Annemarie Huber (CSU) so nicht stehen lassen – sie habe weder selbst als Anliegerin schon mal etwas von einer solchen Lärmbelästigung gehört – noch wisse sie etwas über entsprechende Beschwerden anderer Anlieger. Thomas Haag vom Planungsbüro Abtplan in Kempten konnte die Räte beruhigen: Er werde die Lärmgutachten noch einmal gezielt auf diese Probleme hin überprüfen lassen, sodass bis zur endgültigen Verabschiedung noch entsprechende Verbesserungen oder Änderungen aufgenommen werden können.

Dass der Rewe-Lebensmittelmarkt „nur“ auf 1200 Quadratmeter Verkaufsfläche erweitert werden könne, liegt laut Haag an der Einstufung von Türkheim im Landesentwicklungsplan: Dort sei die Marktgemeinde lediglich als „ländliches Gebiet“ geführt – anders als im Regionalplan, wo Türkheim die Rolle eines „Unterzentrums“ zugewiesen werde. Würde das auch im Landesentwicklungsplan gelten, dann hätte der Rewe-Markt sogar noch größer werden können, bedauerte Haag. Sein Rat: Die Türkheimer sollten doch mal bei Heimatminister Markus Söder vorstellig werden und diese Klassifizierung ändern. „So wie es aussieht, bleibt der Heimatminister ja noch länger im Amt“, sagte Haag schmunzelnd und mit Blick auf die Ambitionen Söders auf das Amt des Ministerpräsidenten.

Was am Türkheimer Bahnhof passieren soll

Am Türkheimer Bahnhof will die Bahn die Gleisanlagen und Bahnsteige samt der Zugänge neu bauen, auch eine Unterführung soll dann entstehen. Viele am Ratstisch waren überrascht, dass diese Arbeiten schon Mitte August 2018 abgeschlossen sein sollten. Um darauf vorbereitet zu sein, hatte die SPD-Fraktion bereits im März einen Antrag an die Gemeinde geschickt und die Auslobung eines Wettbewerbes unter mehreren Planern zur Gestaltung des Bahnhofsvorplatzes angeregt.

SPD-Rätin Agnes Sell, selbst Architekten, meinte, dass die dafür notwendigen 20 000 bis 25 000 Euro gut angelegt seien, denn so könne sich Türkheim die besten Ideen für eine zukunftsweisende Planung an dieser wichtigen Stelle sichern. Doch die Ratsmehrheit aus CSU und FWG war anderer Meinung und sah es als ausreichend an, einen erfahrenen Planer mit der Gestaltung des Platzes zu beauftragen.