Nachruf Türkheim trauert um Eduard „Edi“ Jäger

Künstler und Kunstlehrer war hoch angesehen und hinterlässt viele Erinnerungen

Die Gemeinde trauert um Eduard Jäger, der im Alter von 77 Jahren gestorben ist. Eduard Jäger war bis 1993 als Kunstlehrer am Joseph-Bernhart-Gymnasium tätig. Zahlreiche Kunstwerke in Türkheim, darunter auch die „Sieben-Schwaben“ am Kreisverkehr, zeigen noch heute die große Schaffenskraft des begeisterten Kunstpädagogen. Im Förderkreis Türkheim gilt Eduard „Edi“ Jäger als Initiator des Denkmalpreises, mit dem seit 2004 besonders schön instandgesetzte, alte Häuser ausgezeichnet werden. Auch als Buchautor und Zeichner hat Eduard Jäger Herausragendes geleistet.

Vor allem seine liebenswerte Art und sein Humor machten Eduard Jäger zu einer bemerkenswerten Persönlichkeit. Wer ihn kannte, schätzte ihn als außergewöhnlichen Künstler und Menschen.

Die Beerdigung findet am Samstag, 14. Januar, um 9 Uhr in der Pfarrkirche statt. (mz)