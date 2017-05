2017-05-16 14:19:00.0

Verkehr Türkheim will die Raser blitzen

Was die Gemeinde gegen zu schnelles Fahren unternehmen will. Im Juni wird es um den Auftrag gehen. Von Wilhelm Unfried

Ein Thema bei den Bürgerversammlungen war das zu schnelle Fahren in Türkheim. Bürgermeister Christian Kähler trug bei der jüngsten Marktratssitzung entsprechende Beschwerden von Anwohnern vor. Nach seiner Aussage seien vor allem die Ramminger und die Tussenhausener Straße betroffen, was auch entsprechende Messungen gezeigt hätten. Vermutlich wird der Marktrat im Juni bei einer weiteren Sitzung die NWS Sicherheitsservice GmbH mit der Überwachung des fließenden Verkehrs beauftragen, später könnte auch der ruhende Verkehr hinzu kommen. Und als Sofortmaßnahmen soll das Ortsschild in der Ramminger Straße weiter nach Westen verschoben werden, die 70-km/h-Begrenzung wird wegfallen.

Ein Bürger hatte für die Ramminger Straße eine Verkehrsinsel am Ortseingang sowie Tempo 30 gefordert. Messungen im September 2016 hatten ergeben, dass rund 40 Prozent der Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs waren, zum Teil mit 90 Stundenkilometer. Die Räte waren einhellig der Meinung, dass gehandelt werden müsse. Allerdings ist die Ramminger Straße eine Gemeindestraße, die Tussenhausener Straße eine Kreisstraße. Otto Rinninger warnte: „Wir müssen beide Straßen gleich behandeln, ansonsten verlagern wir den Verkehr.“

Und dies wird nicht so einfach gehen, wie der Bürgermeister andeutete. Eine 30-Kilometer-Begrenzung sei beim Landratsamt nicht so schnell durchzusetzen, Ähnliches gelte auch für die Verkehrsinsel am Ortseingang. Otto Rinninger forderte einen langen Atem, schließlich habe sich die Gemeinde auch am Zollhaus durchgesetzt. Unterstützung erhielt er von Agnes Sell. Eine Verkehrsinsel führe zu einer Verlangsamung des einfahrenden Verkehrs. Die Verwaltung sah allerdings einen Lichtblick. Die Gesetzesinitiative auf leichtere Einführung von Tempo 30 sei durch, es fehlten noch die Ausführungsbestimmungen. In der Ramminger Straße könne man rasch handeln, meinte Kähler. Das Ortsschild werde man soweit wie möglich rausziehen, die Tempo-70-Begrenzung abbauen. Dieser Vorschlag wurde einstimmig angenommen.

Jens Gaiser meinte aber, dass ohne Kontrolle man keinen großen Erfolg haben werde. Hilfe kündigte sich in Form des NWS Sicherheitsservice der Nürnberger Wach- und Schließgesellschaft an. Raimund Steckenmeier stellte sein Unternehmen vor. Zu schnelles Fahren sei eines der Hauptunfallursachen. Habe man mit Tempo 30 einen Anhalteweg von 18 Metern, so liege dieser bei Tempo 50 bei 40 Metern. Leider könne die Polizei die Verkehrsüberwachung nicht mehr im notwendigen Umfang bewältigen. Sein Unternehmen unterstütze die kommunale Verkehrsüberwachung ohne Kosten- und Personalrisiko, wobei der Markt entscheide, wann und wo überwacht werde. Die sofortige und rechtssichere Bearbeitung erfolge mit der Stadt Mindelheim, die eine Reihe von Gemeinden erfolgreich betreue.

Da eine weitere Bürgeranregung auch den ruhenden Verkehr betraf, forderten einige Räte, auch hier die kommunale Verkehrsüberwachung einzusetzen. Zuvor müsse man, so unter anderem Franz Haugg, sich im Klaren sein, wie man das Parken innerörtlich und vor allem in der Maximilianstraße organisieren wolle. Und Rudolf Mendle fügte hinzu: „Wir müssen auch an die Dauerparker denken!“

Bürgermeister Kähler machte den Vorschlag, in einer weiteren Sitzung am 1. Juni über die Zusammenarbeit und Umfang mit dem Unternehmen NWS Sicherheitsservice zu entscheiden und die offenen Fragen zu klären, was auch so akzeptiert wurde.