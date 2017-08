2017-08-05 00:32:55.0

Türkiyemspor bekommt ein Vereinsheim

Bau entsteht an der Fellhornstraße

Der Verein Türkiyemspor aus Mindelheim baut nahe der Bahnlinie an der Fellhornstraße ein neues Vereinsheim. Dem Vorhaben stimmte der Stadtrat einstimmig zu.

Das Gebäude wird 28 mal 20 Meter groß und erhält 37 Autostellplätze. Auch ein Spielplatz und ein Kinderfußballfeld sind geplant. Das eingeschossige Gebäude erhält ein Pultdach und wird an der höchsten Stelle 4,65 Meter hoch. Wie Bürgermeister Stephan Winter erläuterte, wird es in dem Gebäude auch einen Seminarraum geben, der vom türkischen Elternbeirat mit genutzt werden soll. Mehmet Yesil (SPD) sagte, es bestehe für den Verein derzeit akuter Raummangel. Ein Sportheim gehöre zu einem Fußballplatz. Manfred Salger (CSU) fürchtet, die Zahl der Parkplätze könnte nicht ausreichend sein. Uli Manlig (SPD) sagte, das sei eher ein Trainingsgelände. Spiele würden dort nicht stattfinden. Die Zahl der Stellplätze reicht seiner Auffassung nach aus. Christoph Walter fragte, ob der Sport im Mittelpunkt der Aktivitäten steht. Nach Kenntnis der Stadtverwaltung sei dem so. (jsto)