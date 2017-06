2017-06-09 14:01:30.0

Mindelheim Turmfalke entkommt Polizisten und "besichtigt" Inspektion

Erst verirrte sich der Falke in einer Bank, dann flog er der Polizei davon. Nun rätseln die Beamten: Wollte der Vogel dreist fliehen oder sich nur das neue Polizeigebäude ansehen?

Einen vogelwilden Donnerstag hat die Mindelheimer Polizei erlebt. Der Grund: ein junger Turmfalke. Der hatte sich am Nachmittag in den Eingangsbereich einer Mindelheimer Sparkasse verirrt. Ob der junge Falke verletzt oder nur überrascht über die fremde Umgebung gewesen ist, ist nach Polizeiangaben nicht bekannt. Fest steht: Den Weg nach draußen fand er nicht mehr selbstständig. Deshalb fingen ihn die Bankmitarbeiter ein und übergaben ihn der Polizei.

Plötzlich ist der Turmfalke wieder munter

Als er dort in einen passenden Karton umziehen sollte, war der Falke aber wieder fit. Er entkam den Beamten und startete einen Erkundungsflug im Flur der Polizeiinspektion. "Ob er sich damit dem Polizeigewahrsam entziehen oder ob er nur das neue Polizeigebäude besichtigen wollte, ist nicht eindeutig geklärt", teilten die Beamten humorvoll mit.

Für ein Selfie reicht es nicht

Am Ende schaffte es der Vogel in die Freiheit. Nach Rücksprache mit dem Landesbund für Vogelschutz sei der Falke am Abend wieder in die Freiheit entlassen worden, gab die Polizei an. Für ein Selfie der Beamten mit dem gefiederten Gast reichte es übrigens nicht. Dafür war der Turmfalke wohl zu flink unterwegs. AZ