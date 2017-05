2017-05-17 00:35:00.0

Bau Turmfalken bremsen die Kirchensanierung aus

Weil in der Türkheimer Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt Greifvögel brüten, müssen die Bauarbeiter eine lange Pause einlegen. Ein Blick hinter die Kulissen des 1,7-Millionen-Projekts Von Franz Issing

Kleine Ursache, große Wirkung. Weil im zweiten Stockwerk des Turmes der Pfarrkirche „Mariä Himmelfahrt“ in Türkheim ein Falken-Pärchen sich häuslich eingerichtet hat und Nachwuchs erwartet, mussten dort die laufenden Sanierungsarbeiten vorläufig eingestellt werden. Vier Wochen haben die Vögel dort nun ihre Ruhe, frühestens dann geht es weiter.

Bauarbeiter entdeckten die Greifvögel und ihr Gelege mit vier Eiern in einer Fensternische an der Südseite des Bauwerks, als sie, um Tauben fernzuhalten, die Öffnungen mit einem Gitter verschließen wollten. Zudem machten die Greifvögel mit lauten Rufen auf sich aufmerksam.

Das ungewöhnliche „Gezwitscher“ vom Glockenturm rief ganz schnell die Untere Naturschutzbehörde beim Landratsamt, den Architekten Ralf Spindler, wie auch Brigitte Kraft vom Landesbund für Vogelschutz und Ruth Lier von der Bischöflichen Finanzkammer Augsburg auf den Plan. Bei einem Ortstermin einigte man sich darauf, die geplante Bauzeit nach hinten zu verschieben, wohl wissend, dass nach dem Bayerischen Naturschutzgesetz und der EU-Vogelschutzrichtlinie wild lebende Vögel während der Brutzeit nicht gestört und auch nicht verjagt werden dürfen.

Turmfalken brüten in der Regel 29 Tage und dann dauert es meist nochmals vier Wochen bis die Jungen flügge werden. Sind die aus dem Ei geschlüpft, besteht die Möglichkeit, dass die Handwerker an den anderen Turmseiten weiter arbeiten können. Bis die wieder freie Hand haben, kümmert sich Leo Rasch, Vorsitzender der Türkheimer Ortsgruppe des Landesverbandes für Vogelschutz, um das Wohl seiner „gefiederten Freunde“. Er schaut fast täglich nach ihnen. Von Rasch ist auch zu erfahren, dass Turmfalken ausschließlich hoch gelegene Brutplätze bevorzugen. „Als ursprüngliche Felsenbewohner haben die Greifvögel Kirchtürme, Masten, Hochhäuser und Scheunen für sich entdeckt, vorausgesetzt zugängliche Öffnungen oder Nischen bieten ihnen Platz zum Brüten“, informierte der Vogelschützer.

Einen passenden Nistkasten im Kirchturm nehmen die Greifvögel gerne an. Für einen solchen Lebensraum plädierte letztlich auch Architekt Spindler. Sein Vorschlag, in eine Fensternische des Glockenturmes einen Nistkasten eizubauen, um die Vögel aus dem Kircheninneren zu verbannen, fand allgemein Zustimmung. Auch bei Pfarrer Martin Skalitzky und Kirchenpfleger Josef Baur, dessen Absicht, die ungebetenen Turmbewohner einfach umzusiedeln, auf wenig Gegenliebe stieß. „Wir sind über die bauliche Verzögerung nicht gerade erfreut, müssen aber jetzt damit leben“, äußerte Pfarrer Skalitzky Verständnis. „Bleibt nur zu hoffen, dass die jungen Turmfalken den uns entstandenen finanziellen Schaden wieder einfliegen“, scherzte darauf der Kirchenpfleger.

Pfarrer Skalitzky vermutet, dass die Falken schon länger in einer der oberen Etagen des Turmes von „Mariä Himmelfahrt“ hausen. „Das ist eigentlich auch ganz in unserem Sinne, bemerkt er. Auch glaubt der Türkheimer Seelsorger zu wisssen, dass so mancher Pfarrer, um den Tauben im Glockenturm seiner Kirche Herr zu werden, die Ansiedlung von Falken fördert. „In diesem Jahr wäre es uns halt lieber gewesen, wenn sie kurzfristig umgezogen wären“, scherzt er.

Doch nun zurück zur äußeren Sanierung des Gotteshauses, die Zug um Zug in den Jahren 2017 bis 2020 angepackt werden soll. Ein Anfang wurde mit der Instandsetzung des Turmes gemacht. Diese Maßnahme duldete keinen Aufschub, waren die Schäden doch schon nicht mehr zu übersehen. Überall bröckelte der Putz ab und auch im Gebälk nagte der Zahn der Zeit. Dort müssen so manche morsche Balken ausgetauscht werden. In einem zweiten Bauabschnitt (2018/19) bekommt der Chor und in einem dritten (2019/20) das Langhaus ein neues Gesicht. Die Kosten für die Außensanierung der Pfarrkirche sind mit rund 1,7 Millionen Euro veranschlagt. Der Finanzierungsplan steht. Besonders großzügig greift die Diözese der Kirchengemeinde finanziell unter die Arme. Zuschüsse haben auch die Marktgemeinde, der Landkreis, die Bayerische Landes,- wie auch die Viermetzstiftung zugesagt. Den verbleibenden Restbetrag muss die Pfarrei aus Eigenmitteln und mit Spenden schultern.