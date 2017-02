2017-02-13 20:54:00.0

Bad Wörishofen Überraschendes Ende der Debatte um das Verkehrskonzept

Ratsmitglieder stellen dem Antrag des Bürgermeisters auf Rücknahme des umstrittenen Verkehrsplans einen eigenen Antrag gegenüber. Viele Zuhörer verfolgen die Sitzung am Montagabend. Von Markus Heinrich

Großer Andrang herrschte am Montagabend im Rathaus von Bad Wörishofen. Rund 100 Zuschauer wollten die neuerliche Debatte um das umstrittene Verkehrskonzept im Sitzungssaal verfolgen. Bürgermeister Paul Gruschka (FW) unterbreitete dort wie angekündigt den Beschlussvorschlag, die Umsetzung des Verkehrsplanes „Kneippkurort und Radfahrverkehr“ bis auf wenige Ausnahmen nicht weiter zu verfolgen. Lediglich die Regelung an der Pescatore-Kreuzung soll bis zum Umbau der Kreuzung beibehalten werden. Die Achse Bahnhofplatz/Kaufbeurer Straße soll aus Sicherheitsgründen gegenüber der Bahnhofstraße bevorrechtigt werden. Die Beschilderung an der Umgehungsstraße für eine bessere Verkehrslenkung ins Zentrum soll umgesetzt werden. So lautete Gruschkas Vorschlag.

Rund zwei Stunden lang debattierten die Ratsmitglieder intensiv, immer wieder unterbrochen von Zwischenrufen, Applaus oder Missmutsäußerungen aus der Zuhörerschaft. Im Lauf der Debatte präsentierte Zweiter Bürgermeister Stefan Welzel (CSU) einen fraktionsübergreifenden Antrag, der eine Entlastung der Innenstadt vom motorisierten Verkehr fordert und das Radfahrern fördern will. Die Verwaltung soll Lösungen zur ordnungsgemäßen Umsetzung von Fahrradstraßen erarbeiten. Die Stoppstellen an der Obstinsel sollen wegfallen. Anwohner der Viktoriastraße sollen Ausnahmegenehmigungen erhalten, um die künstliche Einbahnstraße in beide Richtungen befahren zu dürfen.

Dass man nun vom ihm verlange, aus einem “alten VW Käfer einen Ferrari zumachen“, kritisierte in der Folge der Bürgermeister. Die Aufhebung des Verkehrskonzepts sei die einzig sinnvolle Lösung. Gruschka sprach sich stattdessen für flächendeckendes Tempo 30 im gesamten Stadtgebiet aus.

Am Ende wurde keiner der beiden Anträge beschlossen. Stattdessen wird sich der Stadtrat bis zum 15. März in Sachen Verkehrskonzept mit Experten in Klausur begeben. Bürgermeister Gruschka machte dies nach anfänglichem Zögern zum Antrag, nachdem CSU-Fraktionssprecherin Christiane-Maria Rapp die Anregung dazu gegeben hatte. Es gab lediglich zwei Gegenstimmen.

Bis auf Weiteres bleibt das Verkehrskonzept also in Kraft. Verkehrskonzept-Gegner Siegfried Unsin kündigte gleich nach der Sitzung gegenüber unserer Zeitung an, dass es nun eine zweite Demonstration gegen das Verkehrskonzept geben werde, am Samstag, 18. Februar, um 14.30 Uhr auf der Bahnhofstraße. Ein ausführlicher Bericht über den Sitzungsverlauf folgt.