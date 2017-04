2017-04-07 00:38:58.0

Haushalt Überraschung im Investitionspaket

Bad Wörishofen muss heuer 8,9 Millionen Euro in anstehende Projekte pumpen, vor allem in Kanäle. Auch die Schulstraße wird saniert. Der Stadtrat geht aber noch einen Schritt weiter Von Markus Heinrich

Eigentlich war alles klar: Bad Wörishofen muss heuer und in den nächsten Jahren viele Millionen Euro investieren, um Kanäle und Regenrückhaltebecken zu bauen. Allein heuer sind dafür vier Millionen Euro eingeplant. In der zweiten Runde der Haushaltsberatungen gab es aber dann doch eine Überraschung. Der Stadtrat bringt zudem die Sanierung der maroden Bürgermeister-Stöckle-Straße auf den Weg, einer der Hauptdurchgangsstraßen der Kurstadt. Die Pläne dafür liegen seit vier oder fünf Jahren in der Schublade, genau konnte das Stadtbaumeister Roland Klier in der Sitzung nicht sagen. Es gibt zwei Planvarianten, aber noch keinen Beschluss, welche davon umgesetzt werden soll.

Den braucht Klier aber, um Fördermittel bei der Regierung von Schwaben beantragen zu können. Er rechnet damit, dass die Straße mit 40 Prozent bezuschusst werden könnte. Weil also kaum noch Planungskosten anfallen und hohe Zuschüsse winken, stellte der Stadtrat das Projekt aufs Gleis. Den Anstoß hatte Baureferent Wilfried Schreiber (FW) gegeben. Die Stöckle-Straße müsse vorrangig gemacht werden, deshalb müsse deren Ausbau auf 2018 vorgezogen werden. Es könnte also schon im nächsten Jahre losgehen.

ANZEIGE

Klier berichtete, dass es in der Vergangenheit bereits zwei Anliegerversammlungen gegeben habe. SPD-Fraktionssprecher Stefan Ibel wusste noch, dass sich die Anlieger damals mehr Parkplätze gewünscht hätten und dies auch ein Grund dafür gewesen sei, warum noch kein Plan beschlossen wurde. Zuspruch kam von vielen Seiten. „Die Stöckle ist fertig“, konstatierte Grünen-Fraktionssprecherin Doris Hofer. Die Straße müsse dringend gerichtet werden.

Bürgermeister Paul Gruschka (FW) gab allerdings zu Bedenken, dass man überlegen müsse, wie so ein Projekt angesichts der angespannten Haushaltslage im nächsten Etat unterzubringen ist. Wie teuer die Sanierung wird, steht nämlich auch noch nicht fest. FW-Fraktionssprecher Wolfgang Hützler rechnet mit Kosten von 1,5 bis 1,8 Millionen Euro. Stadtbaumeister Klier sagte dagegen, Kostenschätzungen hätten damals eine deutlich geringere Summe ergeben. Wie hoch diese ist, sagte Klier allerdings nicht. „Einfach anschieben“, empfahl Finanzreferentin Michaela Bahle-Schmid (CSU). Das taten die Ratsmitglieder dann auch. Klier kann dem Rat nun also eine Beschlussvorlage unterbreiten und sich dann um Zuschüsse kümmern.

Stefan Ibel forderte außerdem, dass das Thema Straßenbau unbedingt auf eine der nächsten Stadtratssitzungen muss.

Noch heuer gebaut wird plangemäß die Schulstraße, die sich ebenfalls in einem bemitleidenswerten Zustand befindet. Im Mai werde es losgehen, berichtet Klier. Parallel laufen bereits die Planungen für die nächste Sanierung einer Straße. Entweder ist im nächsten Jahr die Höfatstraße mit der Sanierung an der Reihe oder die Hildegardstraße. Und nun eben noch die Stöckle-Straße. In einer noch überraschend anberaumten nicht öffentlichen Sitzung erteilte der Stadtrat am Mittwochabend zudem den Auftrag zum Bau des Regenüberlaufbeckens Dorschhausen/Kirchdorf in Höhe von 1,7 Millionen Euro. Diese Summe war bereits im Haushalt vorgesehen. Die Baumaßnahme muss bis Jahresende 2017 abgeschlossen sein.

Das am Mittwochabend beschlossene Investitionspaket für das laufende Jahr ist 8,9 Millionen Euro schwer, eine deutliche Steigerung zum Vorjahr. Ohne eine Nettoneuverschuldung von etwa zwei Millionen Euro wäre es trotz unerwartet guter Einnahmelage nicht zu bezahlen.

Dass es auch bis 2021 nicht besser aussehen wird, machte Bürgermeister Gruschka klar. Der Investitionsplan sieht etwa weitere 3,4 Millionen Euro für Kanalbau in Kirchdorf vor, zudem massive Investitionen in die Feuerwehren. In den nächsten Jahren stehen Fahrzeugbeschaffungen an. „Es wird nicht einfach“, sagte Gruschka zum Abschluss. Heuer habe man „das Glück, eine Einmalzahlung von etwa drei Millionen Euro“ zu erhalten. Gruschka meint damit den unerwarteten Geldregen aus der Gewerbesteuer, resultierend aus einer Firmenverlagerung nach Bad Wörishofen. „Ohne dieses wären wir heuer schon in der Bredouille“, machte der Rathauschef klar.

Gruschka bat den Stadtrat, den Etat zu genehmigen. Gegen die Stimmen von Claus Thiessen (FDP) und Helmut Vater (SPD) taten die Ratsmitglieder das dann auch.