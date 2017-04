2017-04-28 00:36:27.0

Partnerschaft Üdvözöljük a Türkheimben – Willkommen in Türkheim

Heute kommen Gäste aus der ungarischen Partnerstadt Vaskút an, um die 25-jährige Freundschaft zu feiern. Die Türkheimer hoffen, sich für deren Gastfreundschaft revanchieren zu können. Von Franz Issing

Die ersten Kontakte des schwäbischen Marktes mit der südungarischen Gemeinde Vaskút liefen ausschließlich auf kirchlicher Ebene. Als ungarische Pfarrgemeinden hinter dem löchrig gewordenen Eisernen Vorhang auf die Aktion „Silbermöve – Christen für Europa“ aufmerksam wurden und Freundschaften mit Christen im Westen schlossen. Aus kleinsten Anfängen reifte so auch zwischen Türkheim und dem Donauschwaben-Dorf eine Partnerschaft, die schon 25 Jahre Bestand hat und am Wochenende mit großem Festprogramm erneuert wird.

Man schrieb das Jahr 1992, als das „Dreigestirn“ mit Hans Bleyer, Anton Steinert und dem in Südungarn geborenen Türkheimer Gemeinderat Joschka Hauth nach Vaskút fuhren und dort mit den Ungarn eine Städtepartnerschaft besiegelten, die später auf kommunaler, wie auch auf Vereins- und Schulebene so richtig ins Rollen kam. So werden beim Festakt am Sonntag im Gasthaus „Rosenbräu“ auf beiden Seiten sicher viele schöne und auch lustige Erinnerungen wach. Erinnerungen an rauschende Dorf- und historische Straßenfeste in Vaskút, an Umzüge bei 40 Grad Hitze, bei denen in voller Montur auch die Türkheimer Blaskapelle mitmarschierte. „Wir mussten Czardas in Reihe und Gruppe tanzen lernen, bis uns das Wasser den Rücken runter lief“, erinnert sich Hans Bleyer, Urgestein und Motor der Partnerschaft. Da weiß auch der frühere Bürgermeister Silverius Bihler so manchen Schwank zu erzählen. Dass er anfangs bestenfalls zehn ungarische Worte verstand, aber sich mit „ich liebe Wein und Bier“ sehr gut verständigen konnte. Auch so manche „heiße Nacht“ in Vaskút ist den Türkheimern in Erinnerung. Nein nicht von Erotik, sondern von warmen Sommernächten ist die Rede. „Um der Hitze zu trotzen, legten wir uns nasse Handtücher auf den Bauch“, erzählt schmunzelnd Silverius Bihler.

ANZEIGE

Mächtig beeindruck war die Türkheimer Delegation bei ihren jährlichen Besuchen von der Gastfreundschaft der Partnergemeinde. „Die Ungarn haben uns manchmal richtig beschämt,“ gibt Türkheims früherer Rathauschef zu und gerät ins Schwärmen „Schon vor Sonnenaufgang haben die ein Schwein für uns geschlachtet und uns zum Frühstück gebratene Leber mit Kartoffeln und Palinka (Aprikosenbrand) serviert. Da war gute Laune schon vorprogrammiert ...“ Von der ungarischen Gastfreundschaft war auch Bürgermeister Christian Kähler sehr angetan. „Mein Vorgänger Sebastian Seemüller und ich wurden von früh bis spät umsorgt und waren fürstlich untergebracht“, erzählt der Neue im Türkheimer Rathaus.

Dafür will sich die Gemeinde nun nach Kräften revanchieren. „Alle Gäste sind privat untergebracht und wir kümmern uns so gut wir können um sie, “ kündigt Kähler an. Festhalten will der Bürgermeister auch an der finanziellen und materiellen Unterstützung für Schulen und soziale Projekte in dem südungarischen Ort, in dem einmal 30 Prozent aller Einwohner Deutsch sprachen.

Auch die Vaskúter haben in all den Jahren die zahlreichen Feste, Empfänge und Sportveranstaltungen in Türkheim in vollen Zügen genossen. Zudem fanden Schüleraustausch und Turniere der Sportvereine statt. In einem Bildband, der anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der Städtepartnerschaft erschien, sind die wichtigsten Ereignisse visuell festgehalten.