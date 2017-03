2017-03-31 14:14:00.0

Polizeireport Umgekippter Lkw blockiert Autobahn-Auffahrt

Tonnenschwerer Beton-Transporter landet im Graben. A 96-Zufahrt Richtung München stundenlang gesperrt.

Ein kurzer Moment der Unachtsamkeit – und schon war es passiert: Der 24-jährige Fahrer eines tonnenschweren Beton-Transporters aus dem Landkreis Landsberg/Lech kam gestern in der Mittagszeit beim Einfahren auf die A 96 an der Anschlussstelle Bad Wörishofen nach rechts von der Fahrbahn der Einbiegespur ab und landete im Straßengraben. Ob ein Fahrfehler oder Unachtsamkeit die Ursache war, konnte die Polizei noch nicht ermitteln. Der 24-Jährige blieb unverletzt, der Schaden an dem Beton-Lkw wird auf rund 65 000 Euro geschätzt. Die Autobahn-Auffahrt war bis gegen 15.15 Uhr gesperrt. Zur Bergung des Lkw musste ein Spezialkran angefordert werden. Die Feuerwehr Türkheim war mit 20 Rettern im Einsatz. (alf)