2017-08-16 07:17:47.0

Unterallgäu Unfall auf A 96: Kohlbergtunnel wieder frei

Nach einem Unfall wurde heute in der Früh der Kohlbergtunnel (Unterallgäu) auf der Autobahn 96 für rund zwei Stunden in Richtung Lindau gesperrt.

Gegen 5.45 Uhr kam es zu dem Unfall in dem Tunnel, an dem ein Laster und ein Pkw beteiligt waren. Zwischen Stetten und Erkheim wurde die Autobahn in Fahrtrichtung Lindau gesperrt. Zum genauen Unfallhergang konnte die Polizei noch keine Angaben machen. "Es gibt keine Schwerverletzten", sagte ein Polizeisprecher gegenüber AZ-Online. Gegen 7.30 Uhr konnte der Tunnel wieder geöffnet werden. AZ