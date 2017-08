2017-08-09 12:24:00.0

Polizei Unfall bei Überholmanöver

Auto prallt zwischen Ettringen und Siebnach in einen Transporter.

Auf der Kreisstraße zwischen Ettringen und Siebnach hat sich am Dienstagvormittag ein Verkehrsunfall ereignet. Nach Angaben der Polizei waren drei Fahrzeuge von Siebnach in Richtung Ettringen unterwegs. Voraus fuhr ein 45-jähriger Mann mit seinem Transporter. Der Unterallgäuer im dritten Wagen wollte die beiden Vorausfahrenden überholen, als der Transporter nach links in einen Feldweg abbog. Der Wagen prallte in den Transporter. Nach Angaben der Polizei hatte der Transporterfahrer vor dem Abbiegen nicht nach hinten gesehen.

Das Auto an zweiter Stelle der Kolonne wurde nicht in den Unfall verwickelt. Die Fahrerin konnte noch rechtzeitig bremsen. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich nach Schätzung der Polizei auf etwa 11000 Euro. Den 45-jährigen erwartet jetzt eine Bußgeldanzeige. (m.he)