2017-01-04 00:32:36.0

Statistik Unter den Besten in ganz Deutschland

Der Arbeitsmarkt blieb auch 2016 stabil. Und es gibt weitere gute Nachrichten für die Menschen in der Region

Der Winter ist traditionell eine eher schlechte Jahreszeit für den Arbeitsmarkt. Und doch kommen aus der Agentur für Arbeit derzeit gute Nachrichten. Die Arbeitsagentur zieht ein positives Fazit – sowohl für den vergangenen Dezember (siehe Infokasten) als auch für das gesamte Jahr 2016. Mit dem Wort „Stabilität“ ließen sich die Ergebnisse treffend beschreiben, heißt es in der Mitteilung der Agentur. Im Jahresdurchschnitt waren 11200 Allgäuer arbeitslos gemeldet – 100 weniger als 2015. Das ist die niedrigste Zahl der letzten vier Jahre. Die Arbeitslosenquote war mit 3,1 Prozent so hoch wie im Vorjahr.

„Der Arbeitsmarkt im Allgäu gehörte zu den besten in ganz Deutschland. Unter diesen guten Voraussetzungen freue ich mich besonders auf meine neue Aufgabe“, sagt die neue Arbeitsagenturleiterin Maria Amtmann. „Die hohe Zahl an Stellenangeboten werden wir intensiv nutzen, um auch Menschen, die es auf dem Arbeitsmarkt schwerer haben, neue Chancen zu eröffnen.“ Im Verlauf des Jahres kamen knapp 45000 Menschen zur Arbeitsagentur und den Jobcentern. Ähnlich viele Personen meldeten sich während des Jahres wieder ab.

Das Ergebnis setzte sich in vielen Regionen fort. Im Agenturbezirk führend war der Wirtschaftsraum Mindelheim mit einer Arbeitslosenquote von 2,4 Prozent.

Wieder gab es mehr Ausbildungsstellen als Bewerber. Junge Menschen sind vor allem mit abgeschlossener Ausbildung deutlich seltener von Arbeitslosigkeit betroffen und finden rascher wieder einen neuen Job. Zu Jahresbeginn waren 1400 Menschen unter 25 Jahren ohne Beschäftigung, ähnlich viele wie Vorjahr. Im Sommer ging die Arbeitslosigkeit steil nach oben, weil junge Leute nicht übernommen wurden oder neue Pläne hatten. Im Dezember waren noch 1049 junge Allgäuer ohne Arbeit.

Schwieriger gestaltete sich die Lage für Menschen mit 50 Jahren und mehr. Fast 40 Prozent aller Arbeitslosen sind mittlerweile in dieser Altersgruppe. Mit jahresdurchschnittlich knapp 4300 Menschen waren ähnlich viele bei den Vermittlern gemeldet wie 2015.

Zuletzt waren im Allgäu 550 Flüchtlinge aus den acht stärksten nichteuropäischen Zugangsländern arbeitslos gemeldet, also aus Syrien, Irak, Iran, Eritrea, Somalia, Nigeria, Afghanistan und Pakistan. Ihre Zahl hat sich innerhalb eines Jahres mehr als verdoppelt, auch, weil mehr Asylverfahren entschieden wurden. Im März 2016 – das sind laut Arbeitsagentur die aktuellsten Daten – arbeiteten 655 Flüchtlinge aus den genannten acht Ländern sozialversicherungspflichtig. Im Jahresergebnis haben Flüchtlinge für den Arbeitsmarkt noch keine markanten Spuren hinterlassen, so die Agentur.

Während des gesamten Jahres suchten Betriebe intensiv nach Arbeitskräften, mehr als 2015 und 2014. Im Jahresdurchschnitt standen über 5900 Stellenangebote zur Verfügung, 15 Prozent mehr als 2015. Von gut 5000 Jobs im Januar ging es kontinuierlich nach oben bis zum Höchststand im Oktober mit knapp 6500 Offerten.

Während die Zahl der Menschen im Bereich der Arbeitslosenversicherung um mehr als 400 zurückging, entwickelte sich die soziale Grundsicherung in die andere Richtung. In den sieben Jobcenter waren durchschnittlich 324 arbeitslose Menschen mehr gemeldet. Insbesondere die Zahl der beschäftigungslosen Ausländer nahm in diesem Bereich merklich zu, so die Agentur. Sie betreute im zurückliegenden Jahr 6200 Menschen, die Jobcenter waren für knapp 5000 Arbeitslose zuständig. Ein erheblicher Teil der „Hartz IV“-Empfänger sei im Übrigen nicht arbeitslos, sondern betreut kleine Kinder, pflegt Angehörige, befindet sich in einer Ausbildung oder ist mindestens 15 Wochenstunden erwerbstätig.

Nach den aktuellsten Daten vom Juni waren mehr als 257000 Menschen sozialversicherungspflichtig beschäftigt – das sind fast 5800 Arbeitsverhältnisse mehr als im Vorjahr. Den stärksten Anstieg verzeichnete das verarbeitende Gewerbe mit 1820 neuen Mitarbeitern. Die Anzahl der Teilzeitjobs stieg um knapp fünf Prozent (plus 3080 Beschäftigungen), während sich die Zahl der Tätigkeiten in Vollzeit um 1,5 Prozent (plus 2730 Jobs) erhöhte. (home, mz)