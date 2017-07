2017-07-24 00:35:42.0

Veranstaltung Unterhaltung für die ganze Familie

Der Samstagnachmittag in der Kornstraße kam gut an. Einen der Höhepunkte setzten die Kinder selbst Von Willi Unfried

Was hat Paula Print denn da in ihrer Tasche? Die Zeitungsente war am Samstag ebenso eine Attraktion für Groß und Klein in der Kornstraße wie das Karussell, das Kinderschminken und andere Aktionen wie Armbrustschießen oder Spiele. Turnen, Aikido und Tanzen konnte man ebenso hautnah miterleben wie eine Modenschau mit Nachwuchsmodels, die wie die Profis über den roten Teppich marschierten.

Totgesagte leben länger: Wurde in der Vergangenheit schon oft die Kornstraße abgeschrieben, so bewies der MN-Werbekreis, dass es auch anders geht. Zum Familiennachmittag strömte Jung und Alt in die Altstadt, um bei erstklassigem Wetter ein paar unbeschwerte Stunden zu verbringen.

Die Organisatoren hatten auch einiges auf die Beine gestellt. Ein Muss für die Kleinen war natürlich das Kinderkarussell. Für die Größeren gab es Sachen zum Mitmachen, wie Armbrustschießen oder Geschicklichkeitsspiele.

ANZEIGE

Und auch Informationen zur Freizeitgestaltung in der Kreisstadt wurde geboten: Zunächst zeigten die Nachwuchsturner des TSV Mindelheim ihr Können, später die Aikido-Abteilung. Dazwischen begeisterte die Tanzschule Tosca und demonstrierte, dass Tanzen in allen Altersstufen möglich ist.

Höhepunkt war natürlich die Kindermodenschau der Firma Stammel. An den leuchtenden Augen der jungen Zuschauer sah man, wie gerne sie in diesem Moment mit den Models tauschen würden, die über den Laufsteg spazierten. Es gab Freizeitmode in peppigen Farben sowie die passenden Taschen zu bewundern.

Ausruhen konnte man sich beim Kinderschminken, das stets ein Renner ist – und es natürlich auch am Samstag war. Eine weitere Attraktion: Paula Print, die Zeitungsente der Mindelheimer Zeitung, mischte sich unters Publikum und hatte einige Überraschungen in ihrer Tasche. Natürlich stand sie auch für ein Foto bereit.

Kurzum: Ein netter Nachmittag, endlich mal wieder Leben in der Kornstraße und der Wunsch, dass diese Veranstaltung des MN-Werbekreises keine Eintagsfliege bleibt, sondern einen festen Platz im Veranstaltungskalender der Stadt bekommt!