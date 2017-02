2017-02-27 04:17:00.0

Integration Unterricht für einen gelungenen Neustart

Im Unterallgäu gibt es zahlreiche Bildungsangebote für Flüchtlinge – und Kritik an der Politik des Freistaats. Der Landrat spricht von Verlogenheit und einem Skandal. Von Sandra Baumberger

Um Flüchtlingen den Start in ihr neues Leben zu erleichtern, gibt es im Unterallgäu zahlreiche Bildungsangebote. Einen Überblick über die verschiedenen Kurse gaben Schulamtsdirektorin Elisabeth Fuß, Asylkoordinatorin Elena Münnich und Petra Stein vom Landratsamt sowie Wolfgang Ramerth und Margot Nieberle von der Staatlichen Berufsschule Mindelheim bei einem Pressegespräch, zu dem Landrat Hans-Joachim Weirather eingeladen hatte. Er sieht in der Sprachkompetenz einen Schlüssel zur Integration: Nur wer sich verständigen könne, könne sich informieren, Arbeit finden und ein erfolgreicher Teil der Gesellschaft werden.

Damit das bereits den Jüngsten gelingt, werden in den Kindergärten im Landkreis allen Kindern mit sprachlichen Defiziten – also sowohl Kindern mit ausländischen Wurzeln als auch deutschen Kindern, die diesbezüglich Nachholbedarf haben – Vorkurse angeboten. Bei der sprachlichen Förderung handelt es sich um eine Kooperation zwischen Schule und Kindergarten: Drei der wöchentlich fünf Stunden bestreitet ein Lehrer, zwei Stunden eine Erzieherin. Ziel ist es laut Schulamtsdirektorin Elisabeth Fuß, allen Kindern einen gleich guten Start ins Schulleben zu ermöglichen.

50 Kinder besuchen Deutschförderklassen

An den Grund- und Mittelschulen gibt es dann Deutschförderklassen. In Fächern, die besonders viel Sprachkompetenz verlangen, wie Deutsch, Mathematik oder Heimat- und Sachkunde, werden Schüler mit Migrationshintergrund getrennt unterrichtet. Derzeit gibt es in Mindelheim und Bad Wörishofen fünf solcher Klassen, die 50 Kinder besuchen.

Bei den beiden Übergangsklassen, die es zurzeit an der Grund- und Mittelschule in Bad Wörishofen gibt und die 17 beziehungsweise 15 Kinder besuchen, handelt es sich laut Fuß um jahrgangsgemischte Klassen. Hier werden Schüler ohne oder mit sehr geringen Deutschkenntnissen unterrichtet.

Deutschförderkurse ergänzen den regulären Unterricht und helfen den Kindern, ihre Deutschkenntnisse zu verbessern. 35 solcher Kurse werden an Grundschulen angeboten, 18 an Mittelschulen. Sie erreichen insgesamt 449 Schüler. Klassen, in denen mehr als die Hälfte der Kinder einen Migrationshintergrund haben, können laut Fuß geteilt werden. Im Unterallgäu sei das bislang aber nur an der Mittelschule in Bad Wörishofen der Fall gewesen, in Memmingen seien solche Teilungen häufiger.

Für berufsschulpflichtige Jugendliche mit Migrationshintergrund im Alter zwischen 16 und 21 Jahren gibt es an den Berufsschulen in Zusammenarbeit mit Kolping und dem Beruflichen Fortbildungszentrum die Berufsintegrationsklassen. Im ersten Jahr, der Berufsintegrationsvorklasse, stehen Deutsch und Mathematik im Vordergrund. Im zweiten Jahr werden die Jugendlichen dann auf das Berufsleben vorbereitet, so Margot Nieberle. Für Flüchtlinge, die unterm Schuljahr im Unterallgäu ankommen, werden zusätzlich Sprachintensivklassen angeboten, um die Zeit bis zum Start der nächsten Berufsintegrationsklasse zu überbrücken.

Aktuell gibt es 17 solcher Klassen an der Staatlichen Berufsschule Mindelheim und den Außenstellen in Memmingen und Bad Wörishofen. Insgesamt werden rund 300 junge Flüchtlinge unterrichtet – und zwar vom Analphabeten bis zum jungen Mann, der sein Studium abgebrochen hat. „Der Großteil kommt mit diesen zwei Jahren nirgends hin. Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. So ehrlich muss man schon sein“, sagte Margot Nieberle. Die Sprache ist schwer und der oft unklare Status hemmt die Motivation.

So erzählte Wolfgang Ramerth von einem Schüler, der seit einem Jahr einen Abschiebebescheid hat und nicht weiß, wann er Deutschland verlassen muss. Dass ihn andere Sorgen plagen als die Frage, wie er eine Textaufgabe richtig löst, erscheint nachvollziehbar. Hinzu komme, dass es schwierig sei, die Schüler auf dem Arbeitsmarkt unterzubringen, „weil uns die große Politik nicht unterstützt“, so Ramerth.

Arbeitgeber sollen keine Sorge vor der Abschiebung ihrer Lehrlinge haben

Demnach beteiligt sich Bayern inzwischen nicht mehr am sogenannten „3+2-Modell“ der Industrie- und Handelskammern. Es sieht vor, Flüchtlingen eine dreijährige Ausbildung sowie zwei Jahre Berufserfahrung zu ermöglichen, ohne dass die Arbeitgeber Sorge haben müssen, dass ihre Auszubildenden und späteren Fachkräfte in dieser Zeit abgeschoben werden.

Landrat Weirather nannte das Vorgehen des Freistaats in diesem Zusammenhang „eine Verlogenheit und unmenschlich“. Die Abschiebungen nach Afghanistan seien ein Skandal: „Jeden, der behauptet, dass das ein sicheres Herkunftsland ist, würde ich gerne fragen, ob er da mal zwei Wochen mit dem Auto übers Land fahren will, um die Sicherheitslage zu testen“, so Weirather. Doch offenbar sei die Angst vor der AfD groß genug, um jede Menschlichkeit fahren zu lassen.

Trotz der unsicheren Perspektive wollen heuer laut Ramerth rund zehn Schüler den Qualifizierenden Mittelschulabschluss machen. Weirather kommentierte dies mit den Worten: „Wer das nach zwei Jahren schafft, gehört nicht zur beschränkten Hälfte der Menschheit.“

Asylkoordinatorin Elena Münnich stellte anschließend die Sprach- und Integrationskurse der Volkshochschule vor, die für anerkannte Asylbewerber verpflichtend sind. Neben der Sprache geht es darin auch um Geschichte, Politik und das Leben in Deutschland. Im vergangenen Jahr habe es außerdem zehn Alphabetisierungskurse gegeben und die Agentur für Arbeit unterstützt Flüchtlinge mit Bildungsgutscheinen, damit sie beispielsweise den Staplerführerschein machen können.

Als „ganz besonders, bewundernswert und einfach toll“ bezeichnete der Landrat schließlich die regelmäßigen Sprachkurse, die viele der ehrenamtlichen Helferkreise anbieten. Sie kommen insbesondere Flüchtlingen mit geringen Bleibechancen zugute, die während des laufenden Asylverfahrens die Integrationskurse nicht besuchen dürfen, bis zu einer Entscheidung häufig aber längere Zeit im Land leben.