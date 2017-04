2017-04-24 04:09:00.0

Radsport mal anders Unterwegs im rollenden Liegestuhl

Bero Haid radelt leidenschaftlich gerne – aber nicht mit einem herkömmlichen Drahtesel Von Sandra Baumberger

Im Garten von Bero Haid stehen drei außergewöhnliche Fahrzeuge: links ein Trike, ein Dreirad für Erwachsene mit dicken, geländetauglichen Reifen, dem sein Besitzer den vielsagenden Namen „Biest“ gegeben hat; daneben ein roter, stromlinienförmiger Flitzer, der an ein Rennauto früherer Zeiten erinnert, in Wirklichkeit aber ein Velomobil ist, ein ringsum verkleidetes Liegerad; und schließlich ein weiterer Vertreter dieser Gattung, auf den der Mindelheimer mit Reflektorstreifen „Mad Max“ geschrieben hat. Mit ihm hat vor mehr als zehn Jahren eine Leidenschaft begonnen, die bis heute ungebrochen ist: Bero Haid ist begeisterter Liegeradfahrer.

Er mag nicht über dem Lenker buckeln

Ein normales Fahrrad? „Das ist doch krankhaft“, winkt Bero Haid ab und lacht. Er jedenfalls will nicht mehr über dem Lenker buckeln, sondern lieber ganz entspannt vor ihm sitzen. Außerdem weiß er es zu schätzen, dass die dreirädrigen Gefährte nicht so leicht kippen wie ein herkömmliches Fahrrad – zumindest, wenn es sich nicht um das ?Biest? handelt: Das kann seinen Fahrer im Falle einer Vollbremsung schon mal wie ein störrischer Esel abwerfen. Freilich nur, sondern weil der Schwerpunkt so weit vorn liegt, dass bei einer abrupten Bremsung das Hinterrad abhebt und der Fahrer aus dem Sitz katapultiert wird. „Das ist das erste Fahrrad, wo ich mir einen Helm gekauft habe“, sagt Bero Haid mit einem Augenzwinkern und verweist bei dieser Gelegenheit auf einen weiteren Vorteil der Liegeräder: „Wenn man mal umfliegt, ist es nicht so schlimm. Man liegt ja eh schon fast am Boden.“

Mit dem „Biest“ ist er regelmäßig in Mindelheim und der Umgebung unterwegs. Schließlich hat das Gefährt bei aller Bockigkeit auch seine Vorzüge: Treppen sind zum Beispiel keine Herausforderung. „Und wenn man mit dem zum Baden an den Baggersee fährt, hat man gleich seinen Liegestuhl dabei. Das ist ein Traum.“ Für längere Strecken wie nach Memmingen oder Buchloe setzt sich Bero Haid lieber in das knallrote Velomobil. Es verfügt sogar über ein Dach und eine Wasserschürze, wie man sie von Kajaks kennt, sodass der Fahrer auch bei Regen im Trockenen strampelt. Dank seiner Verkleidung ist es so windschnittig, dass Geschwindigkeiten von bis zu 40 Kilometern pro Stunde kein Problem sind. „Und wenn ich besser trainiert wäre, könnte man wahrscheinlich auch 100 Stundenkilometer schaffen mit dem Teil.“

Auch für Radler gilt ein Tempolimit

Ob das noch erlaubt wäre, steht auf einem anderen Blatt: Laut Verkehrsrecht dürfen Fahrräder nämlich nur so schnell fahren, wie es von ihnen erwartet wird. Und weil wohl die wenigsten damit rechnen, dass ein Fahrrad mit 100 Sachen an ihnen vorbeidüst, empfiehlt die Internetseite bussgeld-info, nicht schneller als 50 Kilometer pro Stunde zu fahren und sich ansonsten an die Geschwindigkeitsbegrenzungen für Kraftfahrer zu halten.

„Wer bremst, verliert“, scherzt Bero Haid zwar, aber eigentlich geht es ihm gar nicht um die Geschwindigkeit. Ihm gefällt vor allem das Fahrgefühl: „Es gibt nichts Schöneres. Da kann man fahren, fahren, fahren.“ Wer zuvor nur auf einem herkömmlichen Fahrrad in die Pedale getreten hat, muss sich dafür aber erst ein bisschen umgewöhnen: Statt mehr oder weniger mit dem ganzen Körper zu treten, zieht und drückt man beim Liegerad von den Oberschenkeln aus auf die Pedale.

Viel flexibler und oft schneller als mit dem Auto

Beim Trike umfassen die Hände die Lenkergriffe links und rechts neben der Sitzfläche, das Velomobil ist mit einer sogenannten Tiller-Lenkung ausgestattet, die – um das Einsteigen zu erleichtern – nach vorn geklappt werden kann und während der Fahrt auf dem Bauch aufliegt. Weil die Sicht nach hinten eingeschränkt ist, verfügt außerdem jedes der drei Räder über einen Rückspiegel. Einen Kofferraum beziehungsweise Satteltaschen für Einkäufe, den Reiseproviant oder die Kamera, die Bero Haid auf den meisten seiner Touren begleitet, gibt es auch. „Ich fahr lieber mit den Rädern als dem Auto“, sagt er. „Da bin ich flexibler und teilweise sogar schneller, hab frische Luft und tu was für mich.“