Abenteuer in Lappland Unterwegs in Europas letzter Arktis

Daniel Kreher aus Salgen war auf Skiern auf dem Königsweg in Lappland unterwegs – und plant bereits die nächste außergewöhnliche Tour Von Sandra Baumberger

Jetzt scheint der Wunsch von Daniel Kreher aus Salgen doch noch in Erfüllung zu gehen. Einen kalten Winter hat sich der Salgener herbeigesehnt, „mit a bissle Schnee“. Nicht, um in irgendeinem Skigebiet mit tausenden anderen einen Berg hinunterzurasen – allein beim Gedanken daran würden sich ihm wahrscheinlich die blonden Haare aufstellen –, sondern einfach, weil es schön ist und ihn an einen ganz besonderen Urlaub erinnert. Wobei Urlaub in diesem Fall Definitionssache ist.

Denn man muss es schon mögen, in acht Tagen 110 Kilometer auf Skiern zurückzulegen, ganz allein bei minus 22 Grad. Vor sich die grandiose, aber auch herausfordernde Landschaft des schwedischen Kungsgaden (zu deutsch: Königsweg), hinter sich einen 15 Kilo schweren Rucksack und einen 25 Kilo schweren Lastenschlitten. Man muss es mögen, nach einem anstrengenden Tag sein Zelt im Schnee aufzuschlagen und in eine Art Müllsack gehüllt in den Schlafsack zu kriechen, damit dessen Daunen nicht feucht und damit kalt werden. Man muss es mögen, sich acht Tage nicht richtig waschen zu können und sich von nichts anderem zu ernähren als Müsli zum Frühstück, zwei Energieriegeln mittags und Trockennahrung abends.

Er will in der Natur sein

Daniel Kreher mag das, oder besser: Es macht ihm nichts aus. „Der Urlaub geht daheim wieder los“, sagt der 29-Jährige und lacht. „Wir haben in Deutschland ja alles.“ Ihm geht es im Urlaub weniger um Erholung als darum, ein Land so kennenzulernen, wie es ist. Er will in der Natur sein, mit seinem eigenen Körper zum Ziel kommen, Grenzen austesten. Und ohne Plagerei ist das halt nicht zu haben – das weiß Daniel Kreher längst von früheren Touren. Seit etwa acht Jahren erkundet er die Welt auf eigene Faust: Manchmal mit dem Motorrad, oft mit dem Fahrrad, mit dem der Feinwerkmechaniker auch täglich zur Arbeit nach Mindelheim fährt, und jetzt eben auf Skiern. Die Idee kam ihm, als er in Salgen beim Langlaufen war. „Da hab ich mir überlegt, dass Lappland mal was wäre.“

Rund ein halbes Jahr hat er sich auf die Reise zu „Europas letzter Arktis“ vorbereitet, hat die Bücher von Höhenbergsteigern gelesen, Kraft und Ausdauer trainiert und sein Gepäck auf das absolute Minimum reduziert. „Die meisten haben bei so einer Tour um die 60 Kilo Gepäck dabei“, sagt Daniel Kreher. Er ist mit 45 Kilo ausgekommen.

Fünf Kilo abgenommen

Trotzdem oder gerade deswegen hat er während der Tour im März fünf Kilo abgenommen: Dafür, dass der Körper in der Kälte mehr Energie verbraucht, hatte er seine Lebensmittelrationen nämlich ziemlich knapp bemessen. „Am Ende war ich schon ausgelaugt“, gibt Daniel Kreher zu – und auch, dass er ein paarmal an seiner Entscheidung gezweifelt hat: Als das Wetter an den ersten drei Tagen richtig schlecht war und er sich einen Tag lang durch einen Schneesturm kämpfte oder als er im frischen Schnee spuren musste und sein Lastenschlitten, ein umgebauter Kinderbob, am Hang hinter ihm immer wieder abdriftete. „110 Kilometer sind keine riesige Distanz, aber sehr kräftezehrend“, sagt er. „Aber wenn ich mein Zelt aufgeschlagen habe, war das mein Reich, mein Zuhause.“

Freilich eines ohne Strom und ohne Handyempfang, wobei Letzteres für seine Frau zuhause deutlich schlimmer war als für ihn selbst: Eine Woche ohne Handy kann auch ganz befreiend sein. Zwei Tage war er unterwegs, ohne jemanden zu treffen und hat die Einsamkeit genossen. „Ich habe wirklich gehofft, dass ich komplett alleine bin. Alleine mit der Natur.“ Das macht eine gelungene Reise für ihn aus – und die Gastfreundschaft, die er schon in mehr als 40 Ländern erleben durfte. In Norwegen zum Beispiel, das auf der Liste seiner Lieblingsziele ganz oben steht, aber auch in Tadschikistan, Marokko oder Kirgisistan, das er unbedingt noch einmal bereisen will.

Langweilig wird ihm nie

In roten DIN-A5-Notizbüchern hält er Stichpunkte zu seiner Route, der Tagesetappe, dem Wetter und seinen Erlebnissen fest. „Habe heimgerufen“, steht da zum Beispiel, als ein Hüttentelefon die Möglichkeit dazu bot, aber nie, dass ihm langweilig gewesen wäre. „Man hat viel Zeit, um über Dinge nachzudenken. Das Laufen an sich ist irgendwann Nebensache und man empfindet das nicht mehr als Belastung“, sagt Daniel Kreher. Er hat viel Musik gehört, die ihn antreibt und die er später auch bei seinen Vorträgen verwendet. Denn so sehr er sich bei seinem Gepäck auch einschränkt, auf seine Kamera würde der leidenschaftliche Hobby-Fotograf nie verzichten. Ihretwegen hat er für seine Reise den Vollmond abgewartet, weil dadurch die Nachtaufnahmen noch schöner werden. Die Kamera ist sein Werkzeug, um die Natur ganz allein genießen, seine Erlebnisse aber doch mit anderen teilen zu können.

Wie die Nordlichter zum Beispiel, die er schon oft gesehen hat und die für ihn Suchtfaktor haben. Am letzten Tag waren sie plötzlich da. „Und so schön wie da waren sie noch nie. Das war immer mein Wunsch: Ich allein mit dem Zelt in der Wildnis und die Nordlichter kommen raus.“ Der absolut krönende Abschluss sei das gewesen – und jetzt eigentlich schon klar, dass das nicht sein letzter Besuch auf dem Königsweg war. Vorher aber will er im nächsten Jahr erst einmal mit seiner Frau und der dann einjährigen Tochter von Griechenland 3000 Kilometer an der Adria entlang nach Salgen zurückradeln. Auch das muss man mögen – aber das gilt für einen All-inklusive-Urlaub schließlich auch.