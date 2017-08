2017-08-23 00:33:18.0

Polizei Vater und Kinder auf der Autobahn verletzt

Auto fährt auf Lastwagen auf

Relativ glimpflich verlief ein Unfall gestern Vormittag auf der Autobahn A 96 Richtung Lindau zwischen den Anschlussstellen Bad Wörishofen und Mindelheim. Etwa auf Höhe Mindelau überholte ein 33-jähriger Sattelzugfahrer einen anderen Sattelzug, der in Richtung Lindau unterwegs war. Ein nachfolgender Autofahrer auf der Überholspur fuhr auf den überholenden Sattelzug auf. Der 36-jährige Autofahrer wurde dabei ebenso leicht verletzt wie seine vier und sieben Jahre alten Kinder, die mit im Auto saßen. Zur Sicherheit wurden alle drei ins Krankenhaus eingeliefert. Die beiden Lkw-Fahrer blieben unverletzt, nach ersten Schätzungen entstand ein Gesamtschaden von rund 15 000 Euro. Die Beteiligten machen gegenüber der Autobahnpolizei widersprüchliche Angaben zum Unfallhergang, daher sucht die Autobahnpolizei Memmingen mögliche Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben könnten. Bislang ist nicht geklärt, ob der Fahrer des Sattelzuges zum Überholen ausscherte oder ob sich dieser bereits auf dem linken Fahrstreifen befand. Auf der Autobahn bildete sich ein kilometerlanger Stau, die Fahrbahn Richtung Lindau war bis kurz nach Mittag nur einspurig in Richtung Lindau befahrbar. Neben dem Rettungsdienst waren auch rund 25 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz.

Ganz gut geklappt habe es in diesem Fall mit der Bildung einer Rettungsgasse, so ein Polizeisprecher. Drei offenbar Unbelehrbare nutzten jedoch die Gasse, um direkt bis zur Unfallstelle vorzufahren. „Das geht gar nicht“, meinte der Polizeibeamte. Die drei Autofahrer wurden daher mit einem Bußgeld in Höhe von 20 Euro bestraft. (alf)

ANZEIGE

Hinweise zum Unfallhergang nimmt die Autobahnpolizei Kempten unter der Telefonnummer 08331/100-0 entgegen.