2017-02-09 00:35:50.0

Verkehrsplan: Gegner planen weitere Demo

Entscheidende Sitzung des Stadtrats steht an Von Markus Heinrich

Für das Verkehrskonzept Bad Wörishofen könnte am kommenden Montag das letzte Stündlein schlagen – wenn der Stadtrat dem Plan des Bürgermeisters folgt. Paul Gruschka (FW) wird dem Rat in einem Beschlussvorschlag die Aufhebung des in der Bevölkerung umstrittenen Konzepts empfehlen. Die öffentliche Sitzung beginnt am Montag, 13. Februar, um 18 Uhr im Rathaus.

Die Vertreter der Fraktionen haben bereits deutlich gemacht, dass sie Änderungen gegenüber aufgeschlossen sind. Die Gegner fordern allerdings eine komplette Rücknahme des Verkehrskonzepts, allen voran der Goldschmied Siegfried Unsin. Er baut schon einmal vor. Für den Fall, dass der Stadtrat das Konzept am Montag nicht zurücknimmt, gehen die Proteste weiter. Es soll dann am Samstag, 18. Februar, eine weitere Demonstration geben, hieß es seitens der Familie Unsin gegenüber unserer Zeitung.

ANZEIGE

Demonstrieren wollen die Verkehrskonzept-Gegner diesmal auf der Bahnhofstraße. Ein Teilstück dieser Straße, von der Rössle-Kreuzung bis zur Schulstraße, wurde für den Verkehr gesperrt. Auch das war eine Idee aus dem Verkehrskonzept. Dieses war im vergangenen Jahr gegen fünf Stimmen vom Stadtrat beschlossen worden. Bürgermeister Gruschka gehörte zu denen, die dagegen gestimmt hatten. Die Demonstration auf der Bahnhofstraße soll um 14.30 Uhr beginnen. „Vielleicht ein Erdbeben“ stellte Unsin für diesen Fall in Aussicht. Zur ersten Demo vor dem Rathaus kamen nach Schätzungen der Polizei 500 bis 600 Menschen, das Rathaus spricht sogar von etwa 1000 Demonstranten.

Das Verkehrskonzept wird am Montag zwar das erste aber nicht das einzige Thema sein, mit dem sich die Stadträte beschäftigen. Ihnen wird auch der Energiebericht 2016 vorgestellt. Zudem wird die Wassergebührensatzung neu gefasst. Auch eine Änderung des Wirtschaftsplanes 2017 steht auf der Tagesordnung.