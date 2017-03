2017-03-02 00:33:43.0

Innenstadt Verkehrswacht lehnt Verkehrskonzept ab

Marion Prediger hofft, dass der Stadtrat sich für die Rücknahme entscheidet

In der Debatte um das Verkehrskonzept in Bad Wörishofen hat sich nun auch die neue Vorsitzende der Kreisverkehrswacht zu Wort gemeldet. „Ich hoffe, dass die Stadt endlich zu einer Rücknahme des Verkehrskonzeptes kommt, damit der Weg frei wird für eine neue Planung“, teilt Marion Prediger mit. „Denn nur so kann eine vernünftige Lösung aussehen.“

Zur Zeit stehe „überhaupt nicht der Schutz der einzelnen Verkehrsteilnehmer im Vordergrund, sondern die Querelen zwischen Stadtrat und Bürgermeister“, findet Prediger, die auch Bezirksvorsitzende der Verkehrswacht ist. Bürgermeister Paul Gruschka habe versucht, wieder „auf eine sachliche Ebene zurückzukommen, indem er meine Hilfe annehmen wollte“. Bad Wörishofen sei immerhin Mitglied der Verkehrswacht. Prediger sollte zur anstehenden Klausurtagung des Stadtrates geladen werden. Das hätten Ratsvertreter aber abgelehnt, so Prediger. (m.he)