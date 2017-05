2017-05-09 12:41:00.0

Kabarett Verliebt in Rammingen und den erotischen Unterallgäuer Dialekt

Die „Wellbappn“ zeigen zum Saisonende im Ramminger Braustadel eindrucksvoll, warum der komödiantische und musikalische Apfel nicht weit vom Stamm fällt Von Maria Schmid

„Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm“ lautet eine alte Redensart. Bei den „Wellbappn“ sind es gleich drei Äpfel, die hier vom Stamm(baum) der Wells gefallen sind, genauer gesagt, von Hans Well. Seine Kinder Sarah, 26, Tabea, 24 und Jonas, mit 21 Jahren der jüngste Spross der Familie, sind bereits hervorragend in die großen Fußstapfen ihres Vaters Hans Well getreten.

Ihn kennen die Fans kabarettistischer Auftritte nicht nur von den „Wellbrüdern“, so später auch die „Biermösl Blosn“, die Berühmtheit in der Szene erlangten und 35 Jahre lang das Publikum erfreuten. Die jetzige Mischung des erfahrenen Hans Well und seinem, aus den Kinderschuhen herausgewachsenen Nachwuchs, bieten dem Publikum im Braustadel in Rammingen eine erfrischende Szenerie.

ANZEIGE

Die satirischen, oft bissigen und auch nachdenklichen Texte stammen wie seit Jahrzehnten von Hans Well. Die jungen Talente sind mit Begeisterung und hoher Konzentration dabei. Das nicht nur stimmlich, sondern auch instrumental. So spielt Sarah die Bratsche, das Akkordeon, Saxofon und die Ukulele hervorragend. Außerdem gibt sie auch gerne einmal den „Regenmacher“. Tabea studiert an der Musikhochschule in München Volksmusik mit Schwerpunkt Geige, was sie bei einem ungarischen Instrumentalstück großartig beweist.

Außerdem beherrscht sie die Steirische, die Mandoline, Gitarre, Bariton, das Alphorn und ein Xylophon, das seinesgleichen sucht. Dass sie auch am Kontrabass glänzt, beweist sie auf humorvolle Weise. Sie, eine „Schmalgeiss“, wie Ludwig Ganghofer sie sicherlich genannt hätte, wird vom großen Bruder auf einen Hocker gestellt, damit sie zu dem mächtigen Instrument die richtige Höhe erreicht. Die rechte Hand bekommt zum Schutz vor den starken Saiten einen Handschuh. Eine Gaudi für die Gäste im Stadel.

So beherrscht sie auch dieses Instrument, das ansonsten vorwiegend von Jonas gezupft und gestrichen wird. Bei ihm kommt vor allem die Trompete oder Tuba mit einwandfreien Tönen zum Einsatz. Fast zu klein ist die Bühne im Braustadel für seinen kurzen Auftritt als Plattler. Eine beliebte Tradition von Hans Well ist es, den Ort, in dem sie gerade auftreten, ein wenig aufs Korn zu nehmen. Rammingen ist für ihn „unglaublich interessant“. Er sagt: „Ich bin jetzt richtig verliebt in Rammingen!“ Und warum? „Weil alles Gute aus Rammingen kommt!“ Das Publikum hat seinen Spaß daran, vor allem weil die Nachbarorte mit einbezogen werden und die Aussagen sie zum Lachen reizt: „Der Allgäuer Dialekt ist der erotischte auf der ganzen Welt.“

Hans Well entschuldigt sich leicht, indem er schulterzuckend sagt: „Mia san halt boarisch – und da san mia dahoam!“ Doch wie ist das, für die Schwestern den richtigen Mann zu finden? Sie sind sehr wählerisch und entscheiden sich weder für einen Banker noch für einen Straßenbahnritzenreiniger – für sie muss es ein Musikant sein. Verständlich oder?

Diese sind schließlich ihrer Meinung nach die besten Liebhaber. Der „Erlkönig“ von Johann Wolfgang von Goethe stand Pate für eine Autofahrt zum Kindergarten. Damals war Jonas noch klein und fragte bei der rasanten Fahrt des Vaters immer wieder: „Mein Vater, mein Vater….“ Alle Beruhigungen seitens des Erziehers fruchten nichts. Er fragt weiter. Das Fazit? Am Ende war der Führerschein weg. Es fehlen in diesen satirischen Texten weder Angela Merkel noch Horst Seehofer oder etliche andere Politiker. Die Themen der Welt werden angesprochen, ohne wenn und aber. Und doch heißt es: „Bayern tritt aus Deutschland aus!“

Es gibt viel zu lachen an diesem Abend im Braustadel, dem letzten Kabarettabend dieser Saison. Tscharlie Hemmer und seine Schwester Inge weisen auf den Neustart im Herbst hin, bei dem wieder viele Größen der Szene zu Gast sein werden. Heftiger Applaus, verbunden mit rhythmischem Klatschen, Rufen und Trampeln der Füße verführen zu weiteren Zugaben.