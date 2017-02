2017-02-27 10:38:00.0

Polizei Vermisste Frau aus Bad Wörishofen ist tot

Rettungskräfte bergen eine Leiche am nördlichen Stadtrand.

Polizei und Rettungskräfte haben in Bad Wörishofen am Montag eine Leiche geborgen. Der Einsatzort liegt am nördlichen Stadtrand, an einem Bach. Ein Polizeisprecher teilte jetzt mit, dass es sich bei der Toten um die seit Sonntagabend als vermisst geltende 74-Jährige aus Bad Wörishofen handelt. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. „Derzeit muss davon ausgegangen, dass die Frau versehentlich in den Bach fiel“, teilte ein Polizeisprecher mit. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung gebe es nicht. (alf/m.he)